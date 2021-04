Un professeur d’université russe SENIOR a été incarcéré pour trahison après avoir prétendument partagé des informations classifiées à un pays de l’OTAN, et est détenu en prison pour son « espionnage » malgré sa santé fragile.

Le professeur Valery Golubkin, 69 ans, qui enseigne à l’Institut de physique et de technologie de Moscou, a été arrêté le 13 avril par les autorités russes.

Ils ont accusé l’éducateur d’avoir transmis des informations classifiées liées au développement de «véhicules volants expérimentaux à grande vitesse» à un pays de l’OTAN non spécifié.

Cependant, son université a réfuté les allégations et a affirmé que le scientifique, qui enseigne l’aérodynamique à grande vitesse aux étudiants de quatrième année à temps partiel, n’avait pas accès aux secrets d’État.

Toute fuite concernant la technologie aéronautique russe ne serait pas prise à la légère – en particulier dans un contexte de tensions toujours croissantes avec l’Occident, alors que la crise frontalière ukrainienne devient de plus en plus volatile.

La Russie est restée discrète sur sa technologie de missiles hypersoniques, alors qu’elle se précipite pour battre les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord.

Chaque nation a fortement investi dans différents types de technologie de projectiles destructeurs, capables de transporter des ogives nucléaires et conventionnelles.

Ils peuvent voler à des vitesses supérieures à Mach 5 – environ 4 000 mph et sont considérés comme un « changeur de jeu » car ils infligeraient des dégâts « dévastateurs » aux ennemis.

Le président Vladimir Poutine a déclaré l’année dernière que « la course avait déjà commencé » avant l’expiration du traité New Start, le principal traité de contrôle des armements nucléaires entre la Russie et les États-Unis.

Golubkin, qui a suivi un traitement contre le cancer en 2015, souffre d’hypertension et est généralement considéré comme en mauvaise santé.

Malgré son état, il est maintenu en détention préventive jusqu’au 12 juin.

Si le conférencier respecté est reconnu coupable, il risque jusqu’à 12 à 20 ans de prison.

Son collègue, le physicien Anatoly Gubanov, est également accusé d’avoir partagé des données secrètes sur le développement de l’aviation à l’étranger.

Le cas de Golubkin intervient au milieu d’une répression sévère contre les traîtres russes ces dernières années, qui a vu des universitaires, des militaires, d’anciens officiers du renseignement et des journalistes se faire exploser.

Golubkin est un collègue du physicien Anatoly Gubanov, qui s’est retrouvé dans une situation similaire alors que les autorités l’ont accusé d’être également un espion.

Ils affirment que l’universitaire a remis des données secrètes sur le développement de l’aviation à l’étranger.

Les médias locaux ont rapporté qu’il avait «partiellement admis» sa culpabilité lors d’un interrogatoire intense concernant la trahison signalée en décembre de l’année dernière.

Les deux cas sont jugés à huis clos alors que l’État secret se bat pour garder leurs plans secrets.

Bien que les deux hommes soient tous deux impliqués dans la conception d’aéronefs, co-auteur d’un article scientifique sur les vitesses supersoniques ensemble, et les accusations similaires portées contre eux – leurs cas ne seraient pas liés.

L’enquête sur Golubkin, qui maintient son innocence, se poursuit.