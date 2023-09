Un produit de hockey de l’île de Vancouver signe un contrat professionnel avec l’équipe de la PWHL de New York

Un produit de hockey Peninsula fait partie des trois premières joueuses annoncées à signer la franchise new-yorkaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin (PWHL).

Le défenseur Micah Zandee-Hart de Saanichton a signé aux côtés des attaquants Alex Carpenter et Abby Roque, surnommés « joueurs clés » par le directeur général Pascal Daoust.

« La signature d’Abby Roque, Micah Zandee-Hart et Alex Carpenter ne consiste pas seulement à bâtir une équipe, il s’agit également de donner le ton dans les vestiaires et sur la glace. Ils représentent le cœur de notre fondation, la compétition que chaque joueur et entraîneur respecte et l’esprit derrière lequel nos fans se rallieront. Avec eux, chaque pièce et chaque moment sera un pas de plus vers la culture d’excellence que nous créons », a déclaré Daoust dans un communiqué.

Le trio décoré d’olympiens et de champions du monde des équipes nationales américaines et canadiennes a signé des contrats de trois ans pour les saisons 2023-24, 2024-25 et 2025-26 de la PWHL. Les conditions salariales ne seront pas divulguées, selon l’Association des joueurs de la PWHL.

«Je me sens privilégiée d’être l’une des premières femmes à signer avec la PWHL», a déclaré Zandee-Hart. « Cette ligue a pris des années, voire des décennies, à se construire, car ce sont les légendes de notre sport qui ont ouvert la voie au hockey féminin. Je suis reconnaissant envers ces femmes, mes collègues joueuses d’aujourd’hui, le conseil d’administration de la PWHL, et plus particulièrement le conseil d’administration des joueurs, pour les innombrables heures qu’ils ont consacrées à faire de cela une réalité pour nous. J’ai hâte de rejoindre l’organisation new-yorkaise et de développer le jeu avec la communauté.

Zandee-Hart, 26 ans, a été capitaine de l’équipe canadienne U18 et co-capitaine de l’Université Cornell, où elle est devenue la deuxième étudiante de deuxième année de l’histoire du programme à revêtir le « C ». La saison dernière dans la PWHPA, Zandee-Hart a également été élue par ses coéquipières en reconnaissance de son leadership sur et hors glace. Elle est devenue la première joueuse de la Colombie-Britannique à représenter l’équipe nationale aux Jeux olympiques et a remporté l’or en 2022.

Elle a également remporté trois médailles aux Championnats du monde – une d’or, une d’argent et une de bronze – en plus du matériel U18 et U22. Elle connaît la région de New York depuis son mandat universitaire avec le Big Red entre 2015 et 2020, couronné par une production de points par match en tant que senior où elle a terminé quatrième au pays en termes de score parmi les défenseurs.

« Nous sommes ravis d’accueillir Micah Zandee-Hart, une native du Canada qui a perfectionné ses compétences dans la région des trois États à Cornell, au sein de notre franchise new-yorkaise de la PWHL », a déclaré Daoust. « Réputée pour son leadership à l’échelle mondiale et son style de jeu qui correspond aux valeurs de notre équipe, Micah témoigne du calibre de l’équipe que nous bâtissons. Nos fans vont se régaler avec son mélange de talent et d’authenticité.

Le processus de sélection des joueurs de la PWHL a officiellement débuté le 1er septembre avec une première période d’agence libre jusqu’au 10 septembre, au cours de laquelle les équipes peuvent recruter jusqu’à trois joueurs selon des accords standard. Le repêchage 2023 de la PWHL est prévu le 18 septembre, où New York détient le quatrième choix au classement général.

