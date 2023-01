Un produit chimique trouvé à Rembrandt met en lumière d’anciennes techniques

Lors du processus de conservation d’une peinture du XVIIe siècle du maître hollandais Rembrandt, les scientifiques ont isolé un produit chimique inattendu dans la peinture, mettant en lumière certaines des techniques utilisées pour créer des chefs-d’œuvre anciens.

La Ronde de nuit, sans doute l’œuvre d’art la plus célèbre de Rembrandt, a été peinte en 1642 et vit maintenant au Rijksmuseum d’Amsterdam aux Pays-Bas.

Dans le cadre d’un projet de recherche et de conservation du tableau appelé Operation Night Watch, lancé pour la première fois en 2019, les scientifiques ont examiné au microscope les composés du tableau, ce qui a conduit à une découverte inhabituelle.

Dans plusieurs zones de la peinture, ils ont trouvé la présence de formiate de plomb (II) – quelque chose qui n’a jamais été signalé dans les peintures à l’huile historiques auparavant.

La découverte a été décrite dans un article publié dans la revue à comité de lecture Angewandte Chemie, la revue de la Société allemande de chimie.

Les pigments à base de plomb étaient couramment utilisés dans les peintures historiques et par Rembrandt, mais ce formiate de plomb spécifique était décrit comme “très inhabituel” dans l’article.

Victor Gonzalez, chercheur au laboratoire de photophysique et de photochimie supramoléculaires et macromoléculaires et premier auteur de l’article, a expliqué dans un communiqué de presse que les formiates de plomb n’avaient été signalés que dans des peintures modèles plus récentes auparavant. Ils ne s’attendaient pas à en trouver dans The Night Watch.

« Et là, surprise : non seulement on découvre des formiates de plomb, mais on les identifie dans des zones où il n’y a pas de pigment de plomb, blanc, jaune », dit-il.

“Nous pensons qu’ils disparaissent probablement rapidement, c’est pourquoi ils n’ont pas été détectés dans les peintures de maîtres anciens jusqu’à présent.”

Mais si tel est le cas, pourquoi n’a-t-il pas disparu de l’œuvre de Rembrandt ?

La réponse nous permettrait non seulement d’en savoir plus sur les techniques de Rembrandt, mais pourrait potentiellement ouvrir la voie à de meilleures techniques de préservation pour les scientifiques modernes qui cherchent à prolonger la durée de vie des peintures anciennes, selon les auteurs de l’article.

“Dans Operation Night Watch, nous nous concentrons sur la technique de peinture de Rembrandt, l’état de la peinture et la meilleure façon de la préserver pour les générations futures”, a déclaré Katrien Keune, responsable scientifique au Rijksmuseum et professeur à l’Université d’Amsterdam. Libération. “Le formiate de plomb nous donne de nouveaux indices précieux sur l’utilisation possible de la peinture à l’huile à base de plomb par Rembrandt et l’impact potentiel des vernis à base d’huile des traitements de conservation passés, et la chimie complexe des peintures à l’huile historiques.”

La ronde de nuit, qui mesure près de quatre mètres de haut et 4,5 mètres de large, a été peinte pour l’un des quartiers généraux de la garde civique d’Amsterdam, des soldats civils qui défendaient la ville.

Au centre du tableau, un capitaine vêtu de noir donne l’ordre de sortir aux gardes qui l’entourent. Comme beaucoup d’œuvres de Rembrandt, il est connu pour son utilisation saisissante de la lumière et de l’obscurité, avec la silhouette lumineuse d’un lieutenant aux côtés du capitaine contrebalancée par une jeune fille en robe jaune.

Une partie du formiate de plomb a été retrouvée dans le col du personnage le plus brillant, le lieutenant positionné au centre de la toile.

Les chercheurs ont comparé de minuscules fragments de la peinture à des échantillons de peinture modèles qu’ils avaient mélangés selon une recette de 1633, en utilisant de l’huile de lin, le liant organique le plus couramment utilisé au 17ème siècle pour transformer les pigments en peinture.

Ils ont varié leur recette afin de voir quel mode de préparation était le plus proche de la peinture de Rembrandt, en partant de l’hypothèse que Rembrandt avait utilisé de l’oxyde de plomb dissous dans la peinture. Chaque lot de peinture était ensuite étalé sur une feuille de verre et laissé sécher pendant trois ans.

Grâce à l’utilisation de l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), qui produit des rayons X 100 milliards de fois plus brillants que ceux utilisés dans les hôpitaux, les chercheurs ont pu suivre “la présence de formiates à l’échelle micrométrique, et suivre leur formation dans le temps”. », a déclaré Marine Cotte, scientifique à l’ESRF, dans le communiqué.

Les chercheurs disent que ce travail les a rapprochés de la compréhension de la façon dont Rembrandt a mélangé et scellé ses peintures, mais qu’ils espèrent faire plus de travail dans leur quête pour découvrir comment maximiser la conservation.

“En plus de fournir des informations sur les techniques picturales de Rembrandt, ces recherches ouvrent de nouvelles voies sur la réactivité des pigments historiques, et donc sur la préservation du patrimoine”, a déclaré Koen Janssens, professeur à l’Université d’Anvers, dans le communiqué.

Le tableau est toujours exposé au musée Rijksmuseum d’Amsterdam. L’exposition a été aménagée de manière à ce que les spectateurs puissent venir voir à la fois le tableau et les scientifiques menant des recherches dans une salle vitrée installée derrière.

L’opération Night Watch a fait de nombreuses découvertes jusqu’à présent dans sa plongée profonde dans la peinture. Selon le site Web du musée Rijksmuseum d’Amsterdam, les chercheurs ont imaginé le croquis original sous le tableau, trouvé l’utilisation d’une peinture Rembrandt rarement utilisée dans le manteau jaune du lieutenant et découvert que la dégradation d’un chien sur le côté droit du tableau était due à l’abrasion physique de la peinture et non à une décoloration.