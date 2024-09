Un produit chimique suicidaire fait l’objet d’une promotion en ligne. Ce père veut y mettre un terme

Note de l’éditeur : Cet article traite du suicide et des idées suicidaires. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en difficulté ou en crise, de l’aide est disponible. Appelez ou envoyez un SMS au 988 ou discutez au 988lifeline.org. Cet article traite d’un moyen spécifique de suicide afin d’informer les lecteurs des dangers qu’il présente. Nous avons consulté des chercheurs, des familles et des experts en suicide avant de décider de nommer cette substance.

Bruce Brown pensait qu’il s’agissait d’un complément sportif lorsqu’il l’a vu pour la première fois.

Livrée dans un colis UPS standard à son domicile fin 2022, la poudre blanc jaunâtre n’a pas suscité d’inquiétude majeure chez l’avocat du Colorado, dont le fils de 17 ans, Bennett, jouait au football en compétition. Bennett ne restait pas à la maison ce soir-là, alors Brown a envoyé un SMS à son fils pour lui demander quelle était la substance. Il n’a jamais reçu de réponse.

Plus tard, Brown a appris la terrible vérité : ce n’était pas un complément alimentaire. C’était du nitrite de sodium, un composé chimique dangereux que Bennett avait ordonné d’utiliser pour mettre fin à ses jours. Peu de temps après avoir consommé ce composé, Bennett a consulté un médecin, mais il était trop tard. Il est décédé sur le chemin de l’hôpital.

« Ils lui ont expédié le tout en deux jours et il a été vendu pour environ 13 dollars », raconte Brown. « C’était le prix de la vie de mon fils. »

Le prix bas, la livraison facile, l’emballage discret : pour Brown, tout cela souligne à quel point ce produit est accessible. Et c’est ce qu’il a décidé de changer.

Accablé par le chagrin, Brown a décidé d’agir. Il a défendu un projet de loi limitant la vente du composé en concentrations élevées au ColoradoElle a été adoptée avec peu d’opposition et est entrée en vigueur en juillet.

Aujourd’hui, Brown plaide en faveur de la Loi sur la protection des jeunes contre l’empoisonnementun projet de loi qui, s’il était adopté, interdirait la vente de cannabis à forte concentration dans tout le pays. Il espère ainsi épargner à d’autres le terrible chagrin qu’il vit aujourd’hui chaque jour. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis en mai et se trouve désormais au Sénat.

« Il n’y a rien de pire que de perdre un enfant », dit Brown. « Le chagrin est immense. Il ne s’arrête jamais. Il ne se passe pas une heure sans que je pense à Bennett. C’était un enfant formidable. Il était drôle. Il était sportif quand il était en bonne santé. Il était apprécié. L’ironie est qu’il n’aurait jamais fait de mal à une autre personne ou à un animal, et pourtant il s’est suicidé. »

Les parents dont les adolescents se sont suicidés souhaitent davantage de réglementation pour les détaillants

Brown dit que la santé mentale de son fils a pris un tournant à cause de la pandémie.

Dans l’impossibilité d’aller à l’école en personne, Bennett s’est isolé de ses camarades. Il a également souffert d’une longue COVID, qui lui a causé de graves problèmes pulmonaires. Ses difficultés respiratoires le tenaient souvent éveillé tard dans la nuit et le rendaient trop mal à l’aise pour quitter la maison. Il n’était plus capable de faire des activités qui lui procuraient de la joie. Il a commencé à désespérer.

Pour couronner le tout, Bennett est tombé et a subi une grave commotion cérébrale. Étude 2018 ont constaté une association entre les commotions cérébrales et les lésions cérébrales traumatiques légères avec un risque accru de suicide.

« L’un des symptômes d’une commotion cérébrale est le suicide. Je ne le savais pas. Personne ne me l’a jamais dit », dit Brown. « Je pense que cela n’a fait qu’exacerber la tristesse qu’il ressentait déjà. »

Comme beaucoup d’adolescents, Bennett passait beaucoup de temps en ligne. Après la mort de son fils, Brown a appris que Bennett avait visité un forum en ligne où des personnes encourageaient les autres à mettre fin à leurs jours et décrivaient différentes méthodes pour y parvenir.

C’est sur ce site Web que, croit Brown, son fils a découvert le nitrite de sodium.

Conservateur destiné à la salaison de la viande, le nitrite de sodium peut être mortel à une concentration élevée. étude publiée en juin Une étude des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que les suicides liés au nitrite de sodium ont augmenté ces dernières années. Le CDC attribue cette hausse en partie à des forums comme celui consulté par Bennett, où le sujet reste fréquemment abordé. Une autre étude Une étude publiée en janvier a révélé que l’auto-intoxication au nitrite de sodium était « une méthode de suicide planifié de plus en plus utilisée chez les jeunes ».

Malgré ses dangers, le nitrite de sodium reste disponible à l’achat en concentrations élevées chez les principaux détaillants – et les défenseurs de cette substance estiment qu’il devrait y avoir davantage de réglementation. À Washington, les parents de deux adolescents qui se sont suicidés en utilisant du nitrite de sodium ont poursuivi Amazon, affirmant que leurs enfants avaient acheté le composé sur le site Web de l’entreprise. Un juge a rejeté la plainte en juin. En octobre 2022, Amazon a instauré une politique limitant la vente de nitrite de sodium à haute concentration.

Tia Doleresponsable de la ligne d’assistance téléphonique 988 Suicide & Crisis Lifeline chez Vibrant Emotional Health, affirme qu’il est essentiel que les parents restent vigilants quant à l’activité de leurs enfants sur Internet. Cela ne concerne pas uniquement l’historique de navigation, mais également les achats effectués en ligne par leurs enfants.

« Les enfants sont plus intelligents que leurs parents en ce qui concerne les activités en ligne, mais il est essentiel de prêter attention à ce qu’ils achètent, car la plupart des jeunes n’ont pas accès à de l’argent liquide », explique Dole. « Assurez-vous de vérifier votre relevé de carte de crédit. À quoi sert-il ? »

Restreindre les moyens de se suicider peut sauver des vies

Les experts en prévention du suicide affirment que restreindre l’accès aux moyens de suicide – même si ce n’est pas la seule mesure à prendre pour prévenir les suicides – est une étape importante et nécessaire.

« L’accès aux moyens mortels est très important en matière de prévention du suicide », affirme Dr Christine Yu Moutierpsychiatre et médecin-chef à l’ Fondation américaine pour la prévention du suicide« Si vous vous inquiétez pour votre enfant ou pour quelqu’un dans la famille, n’importe qui dans le foyer, l’une des mesures les plus fortes que vous puissiez prendre est de vous munir de tous les moyens mortels. Cela comprend les armes à feu, les substances toxiques… L’essentiel pour les parents est de vraiment s’investir et de s’informer. »

Restreindre l’accès aux moyens pourrait également donner à une personne envisageant le suicide plus de temps pour réfléchir à sa décision et changer d’avis, explique Brown.

Peu de temps après avoir pris du nitrite de sodium, Bennett a contacté un proche et lui a dit qu’il devait se rendre immédiatement à l’hôpital. Les ambulanciers sont arrivés, mais il était trop tard. Il est décédé dans l’ambulance.

« Mon fils ne voulait pas mourir », explique Brown. « Après avoir pris ce poison, il est allé voir un membre de sa famille et lui a dit : « J’ai besoin d’aide. » C’est très courant chez les personnes qui se suicident. Ce n’est pas un acte bien réfléchi. C’est un acte impétueux. Donc, si nous pouvons utiliser des moyens de restriction pour interrompre ce schéma de pensée qui conduit les gens vers l’obscurité, nous pouvons sauver beaucoup de vies. Et c’est l’objectif. »

