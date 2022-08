Un “produit chimique pour toujours” lié au cancer du foie : étude

Selon une nouvelle étude, les produits chimiques artificiels trouvés dans les produits industriels, communément appelés «produits chimiques éternels», ont été liés au type de cancer du foie le plus courant.

Les substances polyfluoroalkyliques (PFAS) sont appelées «produits chimiques éternels» car elles durent très longtemps dans l’environnement et sont difficiles à décomposer. Ils polluent l’atmosphère et peuvent affecter les tissus organiques des animaux et des humains exposés.

Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud ont recueilli des données à partir d’échantillons de sang et de tissus humains de plus de 200 000 habitants de Los Angeles et d’Hawaï pour étudier le développement du cancer ou d’autres maladies. Grâce à leurs données, ils ont trouvé 50 personnes qui ont finalement développé un cancer du foie et ont comparé leurs échantillons avant le diagnostic à 50 autres participants qui n’ont pas développé la maladie.

Les échantillons de sang prélevés sur les patients atteints de cancer avant leur diagnostic contenaient plusieurs types de PFAS, en particulier le sulfate de perfluorooctane (PFOS), une classe de PFAS. L’étude a révélé que les patients parmi les 10 % les plus exposés au SPFO étaient plus susceptibles de développer un carcinome hépatocellulaire non viral, le type de cancer du foie le plus courant, par rapport à ceux dont les pourcentages de produits chimiques dans leurs échantillons de sang étaient inférieurs.

L’étude conclut que le SPFO peut perturber le processus métabolique dans le foie, ce qui affecte le processus de métabolisme du glucose, le métabolisme des acides biliaires et les acides aminés à chaîne ramifiée. Selon l’étude, des processus métaboliques anormaux dans le foie peuvent entraîner une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), qui est devenue préoccupante car les cas de NAFLD ont augmenté dans le monde ces dernières années.

Alors que des études antérieures ont indiqué à quel point ces produits chimiques peuvent être nocifs pour les animaux, les chercheurs de cette étude affirment que les nouvelles preuves provenant d’échantillons humains sont un pas en avant pour comprendre les conséquences plus graves de l’exposition aux PFAS.

“Nous pensons que nos travaux fournissent des informations importantes sur les effets à long terme de ces produits chimiques sur la santé humaine, en particulier sur la manière dont ils peuvent endommager la fonction hépatique normale”, a déclaré la chercheuse principale Leda Chatzi dans un communiqué de presse.