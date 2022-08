Un produit chimique en ébullition sur un wagon force une évacuation en Californie

PERRIS, Californie (AP) – Une section d’une grande autoroute du sud de la Californie a été fermée et 170 maisons faisaient l’objet d’ordres d’évacuation vendredi alors qu’une réaction chimique à l’intérieur d’un wagon-citerne menaçait de provoquer une explosion, ont annoncé les autorités.

Le wagon-citerne était garé sur un embranchement d’une voie ferrée principale le long de l’Interstate 215 dans le comté de Riverside, à environ 92 kilomètres à l’est de Los Angeles.

Les pompiers du comté ont identifié le produit chimique comme du styrène, qui est utilisé dans la fabrication de produits en mousse. La cause de la réaction n’était pas immédiatement claire, ce qui a considérablement augmenté la température à l’intérieur du wagon-citerne.

La zone d’évacuation s’étendait sur un demi-mile (0,8 kilomètre) dans toutes les directions et comprenait 170 résidences. La zone comprend un mélange d’entreprises et de grandes parcelles de terrain non développées entre la ville de Perris et la base de la réserve aérienne de March.

John Crater, un chef de division des incendies, a déclaré qu’il avait consulté des experts à travers le pays.

«Ce qu’ils me disent, c’est que cela peut se résoudre en deux jours; cela pourrait empirer avant de s’améliorer », a-t-il déclaré.

La chaleur dans le wagon crée une pression “et cela pourrait avoir un dégagement, ce qui signifie une sorte d’explosion violente”, a-t-il déclaré.

Des drones équipés de capteurs infrarouges surveillaient la température, qui semblait baisser mais restait trop élevée pour que les pompiers puissent s’approcher en toute sécurité, ont indiqué les autorités lors d’une conférence de presse l’après-midi.

Le produit chimique bouillait effectivement à l’intérieur de la voiture, ce qui a fait craindre une rupture du réservoir, ont déclaré les pompiers.

Lorsque les conditions seront sûres, les pompiers ont prévu d’éloigner une douzaine de wagons-citernes entourant le conteneur de produits chimiques, puis de le déplacer éventuellement vers un endroit plus sûr, ont déclaré des responsables.

Le problème a été découvert lorsqu’un panache a été aperçu en provenance du wagon vers 19 h 40 jeudi. Les autorités ont déclaré que le panache s’était répandu sur Perris avant de se dissiper.

Les autorités ont déclaré que la température normale du produit chimique était de 85 degrés (29,4 degrés Celsius) et que la température du réservoir avait atteint 323 degrés (161,6 degrés Celsius) avant de baisser à 304 degrés (151,1 degrés Celsius) vendredi matin.

Les autorités ont déclaré qu’elles espéraient qu’elle tomberait encore à environ 100 degrés (37,8 degrés Celsius).

