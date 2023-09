Un producteur de volaille sud-africain abat 410 000 poulets en raison d’une épidémie de grippe aviaire et des craintes de pénurie se profilent

La société sud-africaine RCL Foods a annoncé jeudi que son unité de volaille Rainbow avait abattu 410 000 poulets en raison de la pire épidémie de grippe aviaire que le pays ait connue, renforçant les craintes de pénurie de viande de poulet et d’œufs.

L’épidémie de grippe aviaire hautement pathogène (IAHP), une grippe aviaire qui se propage rapidement dans un troupeau infecté, provoquant un taux de mortalité élevé, a déjà eu un impact sur l’approvisionnement en œufs de table du pays et les producteurs ont mis en garde contre une pénurie de viande de poulet dans les semaines à venir.

Rainbow est l’un des plus grands producteurs de poulet d’Afrique du Sud, approvisionnant les détaillants et les entreprises de restauration rapide.

« L’épidémie s’est développée à un rythme rapide et

La situation évolue constamment. À ce jour, environ 410 000

L’augmentation mondiale des épidémies de grippe aviaire suscite des inquiétudes quant à la capacité du virus à s’adapter

Des oiseaux ont été abattus, ce qui a donné lieu à une estimation

Impact financier de 5,99 millions de dollars », a déclaré RCL Foods dans une mise à jour.

L’entreprise a déclaré qu’elle prenait des mesures pour éviter les ruptures d’approvisionnement, mais « il existe des tensions dans la chaîne d’approvisionnement ».

Mercredi, la Namibie voisine a suspendu ses importations de volailles en provenance d’Afrique du Sud, en raison de l’épidémie de grippe aviaire. Or, l’Afrique du Sud n’exporte qu’entre 1 et 2 % de sa production, selon l’association des producteurs de volaille du pays.

La semaine dernière, les pairs de RCL, parmi lesquels Astral Foods et Quantum Foods, le plus grand transformateur intégré de volaille du pays, ont déclaré que l’épidémie de grippe aviaire ravageait un secteur déjà accablé par la crise de l’électricité en Afrique du Sud et par la hausse des coûts.