Un producteur de Place in the Sun obligé de rester jusqu’à 4 heures du matin dans une tentative désespérée d’apaiser un couple difficile

Un hôte PLACE In The Sun Scarlette Douglas a révélé que le processus d’exposition des propriétés peut être «très délicat» car les producteurs resteront éveillés toute la nuit à la recherche de propriétés pour les couples difficiles.

Une nouvelle série d’émissions de Channel 4 a débuté le mois dernier.

6 La présentatrice Scarlette a décrit les efforts des producteurs pour apaiser les invités Crédit: Channel 4

Mais la présentatrice Scarlette, 32 ans, a expliqué à quel point le travail en coulisse peut être souvent exténuant.

Elle a dit Express comment il n’est pas toujours possible de répondre aux attentes élevées d’un client.

Elle a ajouté que les invités n’étaient pas toujours satisfaits des maisons qui leur étaient montrées.

Scarlette a déclaré: «C’est évidemment très délicat et vous voulez toujours vous assurer que vous avez les bonnes maisons pour eux.

6 Elle a expliqué comment il peut être très difficile de trouver les maisons idéales pour les invités. Crédit: Channel 4

6 Elle a dit que tu devais te mettre à leur place Crédit: Channel 4

«Mais cela arrive là où ils détestent ça et je suppose que vous devez vous mettre à leur place.

«Et s’il y a une propriété que nous pensons ‘Ils n’apprécieront pas celle-ci’, nous savons que nous avons quelque chose dans notre manche qui va complètement le surpasser.

«Donc, je pense que c’est plus un peu comme, ‘Oh, c’est gênant, et je suis vidé que tu n’aimes pas ça, je vraiment, mais je sais que j’ai quelque chose qui va te retourner, et tu seras si heureux. ‘ »

Scarlette a rappelé une occasion où un producteur était debout toute la nuit jusqu’à 4 heures du matin à la recherche de propriétés potentielles pour un couple difficile.

6 Scarlette a rappelé le moment où un producteur était jusqu’à 4 heures du matin à la recherche de propriétés Crédit: FFTV

«Je me souviens qu’il y en avait un à Minorque avec un couple. C’était en fait un couple très jeune et charmant.

«Et nous devons sortir de la propriété trois et ils se disent: ‘Nous ne voulons tout simplement pas entrer.’

«Alors, j’ai dit: ‘Bien les gars, écoutez, nous allons devoir entrer parce que c’est votre budget, et ce sont les propriétés que nous avons.’»

Elle a poursuivi: «Je leur ai dit ‘Si vous pensez que vous pouvez peut-être trouver de l’argent supplémentaire, alors nous pouvons changer ce qui se trouve dans la liste et nous pouvons vraiment vous chercher’.

6 Un couple à Minorque a refusé d’entrer dans une propriété Crédit: Channel 4

«C’est à peu près ce qui s’est passé avec toutes leurs propriétés, ils se disaient:« Non, nous n’aimons pas ça, nous voulons voir si nous pouvons ajouter plus d’argent au budget ».

«Alors, ils ont réussi à parler au père du gars, et ils ont réussi à trouver plus d’argent.

« Je ne l’oublierai jamais. Notre assistante productrice, elle était debout avec un agent immobilier jusqu’à quatre heures ce matin-là. «

6 Un couple peu impressionné a décidé d’injecter plus d’argent pour de plus belles propriétés Crédit: Channel 4

Scarlette a déclaré: «J’étais déjà allée au lit à propos d’un comme je me disais: ‘Les gars, je dois me coucher’ et nous cherchions juste partout.

«Mais elle a réussi à trouver une propriété que nous considérions comme la propriété numéro quatre, puis c’est celle que le couple a fini par acheter.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 16h sur Channel 4.