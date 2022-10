Un producteur de musique de 19 ans comparaît devant le tribunal pour avoir poignardé à mort un étudiant de Manchester

Un producteur de MUSIC a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour avoir poignardé à mort un étudiant.

Luke O’Connor, 19 ans, a été attaqué alors qu’il rentrait chez lui après une fête à Manchester mercredi dernier.

Shiloh George Pottinger a été accusé de meurtre Crédit : Facebook/Shiloh George Pottinger

Luke O’Connor a été poignardé à mort à Manchester Crédit : PA

L’adolescent, qui étudiait à la Manchester Metropolitan University, a ensuite été déclaré mort à l’hôpital.

Shiloh George Pottinger a comparu aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Manchester, accusé de meurtre.

Il est également accusé de possession d’un article à lame.

Le jeune homme de 19 ans, qui portait un survêtement gris avec un bandage à la main, n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse.

Il a été placé en détention provisoire pour comparaître devant le Manchester Crown Court le 2 novembre.

Pottinger est un producteur de musique et des artistes qui utilisent le nom de scène OSU.

Il compte plus de 14 000 auditeurs mensuels sur sa page Spotify après avoir sorti la chanson Let Me Know avec DJ Jamezy.

Son père est également un musicien connu sous le nom de MC DRS (Dirty Rap Scallion).

La police a été dépêchée sur Wilmslow Road, Fallowfield, vers 2 heures du matin mercredi.

Les ambulanciers paramédicaux se sont battus pour sauver Luke après qu’il ait été poignardé dans la zone très fréquentée par les étudiants.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvé.

Les hommages ont maintenant afflué pour le “gentil géant” Luke, qui a étudié la gestion d’entreprise après sa mort.

Sa famille l’a décrit comme “vraiment unique en son genre, dont la présence éclairerait n’importe quelle pièce”.

Ils ont ajouté: “Nos cœurs aspirent à la perte de Luke, nous sommes vraiment dévastés par cette tragédie.

“Luke était aimé de tant de gens et il savait à quel point il était aimé en retour.

“Il aimait la liberté des étudiants vivant et étudiant et aimait la vie à Manchester.

“Luke était le plus jeune des trois garçons de notre famille et était un gentil géant avec de grands espoirs et des rêves pour l’avenir.

“Son plus grand rêve était de parcourir le monde, mais maintenant, Luke ne pourra jamais réaliser ce rêve.”

