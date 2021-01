La légende brésilienne Rivaldo a exhorté la starlette de la Samba Gabriel Veron à rejoindre Manchester City devant ses rivaux amers United.

Veron, du nom de l’ancien milieu de terrain de United Juan Sebastian Veron, devrait être impliqué dans une féroce bataille de transfert de 53 millions de livres sterling entre les deux clubs de Manchester cet été.

Le jeune homme de 18 ans est déjà l’une des propriétés les plus chaudes d’Amérique du Sud après une saison décisive avec Palmeiras.

Et tandis que les géants espagnols Barcelone et le Real Madrid le suivent également, Veron devrait se diriger vers la Premier League avec les deux clubs de la Liga à court d’argent.

Maintenant, Rivaldo est entré dans le débat pour informer Veron que son avenir devrait être à l’Etihad et non à Old Trafford.

Rivaldo a dit Betfair : «Il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Manchester United et Manchester City chassent la signature de Gabriel Veron de Palmeiras – et je pense que le club de Manchester qui remportera ce combat en particulier sera correctement récompensé.

«Veron a beaucoup de talent et un bel avenir devant lui, donc ce n’est pas un hasard si deux grands clubs anglais le pourchassent, et il pourrait jouer pour l’un ou l’autre sans problème.

« S’il a le choix entre les deux clubs, je suggère City car c’est le club le plus stable de nos jours, avec un solide système tactique mis en œuvre par Pep Guardiola, ce qui n’est pas le cas avec Manchester United, bien qu’il soit également un club fantastique. »