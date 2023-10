Un procureur spécial nommé pour l’affaire d’arme à feu imprudente du policier de Joliet et de coups et blessures domestiques – Shaw Local

Un procureur spécial a été nommé dans le cas d’un policier de Joliet accusé d’avoir frappé sa petite amie et d’avoir tiré de manière imprudente avec son arme sur le plafond de sa maison.

Lundi, un juge du comté de Will a fait droit à une requête du procureur adjoint Michael Fitzgerald visant à nommer un procureur spécial pour le cas de l’agent Nicholas M. Crowley.

Le porte-parole du procureur de l’État du comté de Will, Charles B. Pelkie, a déclaré qu’un procureur spécial avait été recommandé parce que Crowley et sa petite amie, qui est également un policier de Joliet, sont des témoins dans les affaires engagées par le bureau.

L’un des membres de l’unité spéciale des poursuites du bureau du procureur d’appel de l’État de l’Illinois peut être affecté à l’affaire.

Une audience préliminaire est prévue le 5 septembre.

Crowley, 37 ans, a été arrêté par la police de Joliet à la suite d’un incident survenu le 16 juillet au cours duquel il aurait frappé sa petite amie à la tête et tiré avec son arme dans le plafond de sa maison de ville. Il aurait également endommagé le téléviseur de sa petite amie.

Crowley a remis sa carte d’identité de propriétaire d’arme à feu aux autorités du comté de Will et ses armes à feu à la police. Il a également été en congé payé pendant que la police mène des enquêtes pénales et administratives sur l’incident.

Crowley est représenté par l’avocat Jeff Tomczak, qui a déposé des requêtes en vue de la découverte et de la préservation de preuves, notamment des enregistrements audio, vidéo et de communication.

Le 31 juillet, la police de Joliet a suspendu Crowley pendant cinq jours après que les affaires internes ont découvert qu’il avait violé la politique du département en posant en uniforme tout en brandissant son arme à feu de service sur une photo Snapchat.

Crowley a déclaré qu’il avait posé avec son arme de service pour impressionner une personne dont le nom avait été expurgé dans un rapport d’enquête sur les affaires internes publié dans le Herald-News. Crowley a admis avoir embarrassé le département et lui-même.