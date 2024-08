Un procureur spécial exhorte la cour d’appel à rétablir le dossier des documents classifiés contre Trump

WASHINGTON — Le procureur spécial Jack Smith a demandé lundi à une cour d’appel fédérale de rétablir le dossier des documents classifiés contre l’ancien président Donald Trump après que ce soit rejeté par un juge le mois dernier.

La juge de district américaine Aileen Cannon a rejeté l’affaire, l’une des quatre poursuites contre Trump, après avoir conclu que la nomination de Smith comme procureur spécial était inconstitutionnelle.

L’équipe de Smith a ensuite fait appel devant la 11e Cour d’appel des États-Unis, basée à Atlanta, les procureurs affirmant dans leur mémoire d’appel que la décision de Cannon est « en contradiction avec les pratiques de nomination répandues et de longue date au sein du ministère de la Justice et dans l’ensemble du gouvernement ».

L’appel est le dernier développement d’une poursuite que de nombreux experts juridiques considèrent comme une affaire pénale simple, mais qui a été déraillé par des retardsdes mois d’audience devant Cannon, un juge nommé par Trump, et finalement une ordonnance de rejet qui a mis un terme temporaire à la procédure.

On ne sait pas combien de temps il faudra à la cour d’appel pour trancher la question, mais même si elle annule le licenciement de Cannon et relance les poursuites, il n’y a aucune chance qu’un procès ait lieu avant l’élection présidentielle de novembre et Trump, s’il est élu, pourrait nommer un procureur général qui classerait l’affaire.

L’affaire comprend des dizaines d’accusations criminelles selon lesquelles Trump aurait illégalement conservé des documents confidentiels de sa présidence dans sa propriété de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, et aurait entravé les efforts du gouvernement pour les récupérer. Il a plaidé non coupable.

Smith a été nommé conseiller spécial en novembre 2022 par le procureur général Merrick Garland pour enquêter sur la gestion des documents par Trump ainsi que sur ses efforts pour annuler l’élection présidentielle de 2020 avant l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Les deux enquêtes ont abouti à des poursuites pénales, même si l’avenir des poursuites pour subversion électorale est incertain. suite à une décision de la Cour suprême des États-Unis le mois dernier ce qui a conféré une large immunité à Trump et a réduit la portée de l’affaire.

Les avocats de la défense dans l’affaire des documents classifiés avaient fait valoir que la nomination de Smith violait la clause de nomination de la Constitution, une motion qui a incité Cannon à tenir une audience de plusieurs jours en juinLe juge s’est rangé du côté de la défense, affirmant qu’aucune loi spécifique n’autorisait la nomination de Smith par Garland et affirmant que Smith avait été nommé illégalement parce qu’il n’avait pas été nommé à ce poste par le président ou confirmé par le Sénat.

L’équipe de Smith devrait souligner que les nominations de procureurs spéciaux ont été confirmées à plusieurs reprises par les juges dans de multiples affaires, et que la capacité d’un procureur général à nommer un procureur spécial est bien établie.