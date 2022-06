Un procureur du gouvernement philippin tué par balle à Philadelphie

PHILADELPHIE (AP) – Un avocat du gouvernement des Philippines a été tué par balle dans un Uber lors d’une visite à Philadelphie, ont annoncé dimanche des responsables.

John Albert Laylo se dirigeait vers l’aéroport international de Philadelphie avec sa mère pour embarquer sur un vol et a été arrêté dans l’Uber à un feu rouge près de l’Université de Pennsylvanie vers 4 h 10 samedi, ont indiqué des responsables.

Plusieurs balles ont été tirées sur l’Uber depuis une voiture noire derrière lui, a indiqué la police. La voiture noire s’est ensuite arrêtée à côté de l’Uber et a tiré plusieurs autres balles dessus, a indiqué la police dans un communiqué de presse.

Laylo a reçu une balle dans la nuque et a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort dimanche, a indiqué la police.

Personne n’a été arrêté et aucune arme n’a été retrouvée, a indiqué la police. Les autorités n’ont pas proposé de motif présumé ni précisé si Laylo, sa mère ou le chauffeur d’Uber étaient intentionnellement ciblés. Les détectives des homicides enquêtent et recherchent une vidéo de surveillance.

Le consulat général des Philippines a déclaré que la victime était un avocat de son gouvernement, a rapporté KYW-TV de Philadelphie.

Il n’était pas clair si le chauffeur Uber ou la mère de Laylo avaient été blessés, mais cette dernière a posté sur Facebook dimanche, indiquant qu’elle avait été touchée par des éclats d’obus et disant qu’elle était en vacances avec son fils, qu’elle a appelé Jal et a dit avait 35 ans.

« Jamais je n’ai imaginé ou rêvé que… la fin de nos vacances sera comme ça ! » Leah Bustamante Laylo a écrit dans un article accompagné d’instantanés d’elle et de son fils en tournée à New York, Washington et Philadelphie. « Nous avons voyagé ensemble et nous sommes censés rentrer ensemble ! Je le ramènerai bientôt à la maison dans une boîte !

Philadelphie, ainsi que d’autres grandes villes américaines, connaît une recrudescence de la violence armée. Dans un épisode notable du 4 juin, une mêlée d’armes à feu dans le quartier des divertissements de South Street, à environ 3 miles de la fusillade qui a tué Laylo, a fait trois morts et plusieurs blessés.

The Associated Press