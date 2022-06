Un procureur du gouvernement philippin tué par balle à Philadelphie

PHILADELPHIE (AP) – Des responsables philippins ont pleuré lundi un avocat du gouvernement tué par balle à Philadelphie et ont appelé à ce que l’auteur soit traduit en justice.

John Albert Laylo et sa mère se dirigeaient vers l’aéroport pour embarquer tôt samedi lorsque quelqu’un dans une voiture noire a tiré plusieurs balles dans leur Uber à un feu rouge près de l’Université de Pennsylvanie, a annoncé la police. Laylo a reçu une balle dans la nuque et a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort dimanche, a indiqué la police.

Le consul général des Philippines, Elmer Cato, a rencontré la mère de Laylo à l’hôpital et a déclaré qu’elle avait été légèrement blessée par des éclats de verre lors de la fusillade.

Il n’était pas clair si le conducteur d’Uber avait été blessé. Personne n’a été arrêté. Les autorités n’ont pas révélé de motif présumé ni précisé si Laylo, sa mère ou le chauffeur d’Uber étaient intentionnellement visés. Les détectives des homicides enquêtent et recherchent une vidéo de surveillance.

Le consulat général des Philippines a déclaré que la victime était un avocat de son gouvernement, a rapporté KYW-TV de Philadelphie.

Cato a déclaré avoir assuré à la mère de Laylo que le gouvernement philippin l’aiderait à ramener sa dépouille à la maison. « Nous sommes également en contact avec les autorités policières et avons souligné l’importance de notre demande pour qu’elles traduisent l’auteur de cet incident en justice », a déclaré Cato dans un communiqué.

Laylo, 35 ans, avait travaillé à Manille en tant que membre du personnel législatif de l’opposition, la sénatrice Leila de Lima de 2016 à 2018, puis est partie pour entreprendre des études supérieures. « Il était si jeune et encore plein de rêves », a déclaré de Lima lundi à Manille et a exprimé l’espoir que le suspect serait immédiatement tenu responsable « de cet acte brutal et insensé ».

La mère de Laylo a posté sur Facebook dimanche, disant qu’elle était en vacances avec son fils, qu’elle appelait Jal.

« Jamais je n’ai imaginé ou rêvé que… la fin de nos vacances sera comme ça ! » Leah Bustamante Laylo a écrit dans un article accompagné d’instantanés d’elle et de son fils en tournée à New York, Washington et Philadelphie. « Nous avons voyagé ensemble et nous sommes censés rentrer ensemble ! Je le ramènerai bientôt à la maison dans une boîte !

Cato, qui est basé à New York, a déclaré que la mère et le fils étaient en route pour l’aéroport international de Philadelphie pour prendre un vol pour Chicago, puis devaient prendre l’avion pour la Californie en route vers Manille.

Ils étaient à Philadelphie pour rendre visite à son cousin et la fusillade s’est produite environ cinq minutes après que Laylo et sa mère aient quitté l’appartement de son cousin, a déclaré Cato.

Philadelphie, ainsi que d’autres grandes villes américaines, connaît une recrudescence de la violence armée. Dans un épisode notable du 4 juin, une mêlée d’armes à feu dans le quartier des divertissements de South Street, à environ 5 kilomètres de la fusillade qui a tué Laylo, a fait trois morts et plusieurs blessés.

The Associated Press