Un procureur chinois, un ancien flic du NYPD accusé d’avoir harcelé des résidents américains

Un procureur chinois, un ancien sergent-détective du département de police de la ville de New York et sept autres personnes ont été inculpés jeudi d’accusations liées à une campagne effrontée visant à traquer et à harceler des résidents américains dans le but d’obtenir le retour de l’un d’eux en Chine.

Le nouvel acte d’accusation allègue que les neuf accusés ont agi sous la direction de responsables de la République populaire de Chine, dans le cadre d’un effort connu sous le nom d' »Opération Fox Hunt », pour rapatrier la cible des États-Unis.

Le plan prévoyait de menacer l’un des deux résidents du New Jersey qui étaient la cible de la campagne de nuire à l’un des membres de la famille de la cible s’il ne retournait pas en Chine, où il était prétendument recherché par le gouvernement pour avoir accepté des pots-de-vin.

La fille adulte des résidents du New Jersey a également été la cible de harcèlement et de harcèlement, selon l’acte d’accusation.

L’un des accusés, Tu Lan, était employé comme procureur au Parquet populaire de Hanyang.

Lan « s’est rendu aux États-Unis, a dirigé la campagne de harcèlement et a ordonné à un co-conspirateur de détruire des preuves pour entraver l’enquête criminelle », selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain à Brooklyn, qui poursuit l’affaire.

Lan et un autre accusé, Zhai Yongqiang, ont été ajoutés aux poursuites en cours contre six autres personnes précédemment inculpées dans cette affaire.

L’un de ces précédents accusés est Michael McMahon, un Mahwah, New Jersey, résident et sergent-détective à la retraite du NYPD qui était devenu détective privé.

McMahon, 53 ans, est accusé d’avoir travaillé avec plusieurs autres accusés dans l’affaire pour recueillir des renseignements et localiser deux personnes, identifiées comme étant John Doe #1 et Jane Doe #2, après l’échec des efforts antérieurs pour les faire retourner en Chine.

McMahon ne savait pas qu’il agissait au nom du gouvernement chinois alors qu’il travaillait en tant qu’enquêteur privé, a déclaré son avocat Lawrence Lustberg.

« En fait, loin d’avoir comploté avec qui que ce soit, ou d’avoir commis des crimes, Mike a lui-même été victime des Chinois, qui l’ont trompé et dupé et ne lui ont jamais dit qu’il travaillait pour eux, contrairement à une entreprise de construction. – c’est ce qu’ils ont dit », a déclaré l’avocat. « Plutôt que de l’accuser, notre gouvernement aurait dû le protéger. »

Tous les accusés sont accusés d’avoir agi et conspiré pour agir en tant qu’agents illégaux de la Chine sans notification préalable au procureur général des États-Unis, et d’avoir participé et conspiré à du harcèlement criminel interétatique et international.

« Les agents itinérants non enregistrés d’une puissance étrangère ne sont pas autorisés à se livrer à une surveillance secrète des résidents américains sur le sol américain, et leur conduite illégale sera sanctionnée avec toute la force de la loi américaine », a déclaré le procureur américain par intérim à Brooklyn Jacquelyn Kasulis.

Les actes d’accusation ont été annoncés quelques heures après ProPublica a publié un article sur L’opération Fox Hunt et son ciblage des individus dans le New Jersey.

Le média a noté que l’opération Fox Hunt et un programme appelé Operation Sky Net, qui ont tous deux été lancés par la Chine en 2014, « affirment avoir capturé plus de 8 000 fugitifs internationaux ».

« Les cibles ne sont pas des meurtriers ou des barons de la drogue, mais des fonctionnaires et des hommes d’affaires chinois accusés – à juste titre et non – de crimes financiers », a écrit ProPublica.

« Certains d’entre eux ont mis en place des vies trépidantes à l’étranger avec des manoirs luxuriants et des millions dans des comptes offshore. Mais d’autres sont des dissidents, des lanceurs d’alerte ou des personnalités relativement mineures entraînées dans des conflits provinciaux. »

ProPublica a rapporté que McMahon est issu d’une famille de flics et de pompiers et qu’au cours de ses 14 années de service au NYPD, il a remporté la deuxième plus haute distinction du département, la Police Combat Cross, et a ensuite pris sa retraite pour invalidité partielle liée à des maladies liées au travail à Ground Zero. après les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center.