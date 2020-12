BAGDAD (AP) – Faris Fadel n’avait qu’un mot pour décrire le pardon récent par l’administration Trump de quatre entrepreneurs privés de sécurité condamnés pour avoir tué des civils irakiens – y compris son frère – sur une place publique il y a 13 ans: injuste.

Le frère de Fadel, Osama Abbas, était en route pour travailler ce jour fatidique. Il venait de traverser une rue de la place Nisoor à Bagdad pour effectuer un transfert d’argent – un changement de dernière minute dans les plans qui coûterait la vie à l’ingénieur électricien de 41 ans.

À l’époque, la société Blackwater avait été engagée pour assurer la sécurité des diplomates américains en Irak. C’est quatre ans après l’invasion de l’Irak en 2003 qui a finalement renversé Saddam Hussein. Les quatre hommes, des vétérans militaires travaillant comme sous-traitants pour le département d’État, ont ouvert le feu dans le rond-point bondé, tuant 14 Irakiens, dont un enfant, et en blessant plus d’une douzaine d’autres.

Les tirs de civils par les entrepreneurs ont provoqué un tollé international, laissé un œil au beurre noir sur la réputation des opérations américaines en Irak et remis en question l’utilisation par le gouvernement d’entrepreneurs privés dans les zones militaires.

Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty et Dustin Heard ont été condamnés pour meurtre et homicide involontaire coupable en 2014 après un procès de plusieurs mois devant un tribunal fédéral à Washington. Chacun avait plaidé innocent.

Mardi, le président Donald Trump leur a gracié.

«Cette décision était mauvaise, c’était injuste», a déclaré Fadel, aujourd’hui âgé de 44 ans. «Comment pouvez-vous libérer ceux qui ont du sang sur les mains?»

Abbas a laissé une femme et quatre enfants derrière. L’aînée était dans sa deuxième année d’université et la plus jeune dans la dernière de l’école primaire au moment de sa mort. Il était content de sa vie, se souvient Fadel.

«Il n’avait pas grand-chose, mais il ne voulait rien», dit-il.

Ce jour-là de septembre 2007, Abbas se rendait au travail mais a décidé de traverser la route vers un service de transfert d’argent. Fadel a rappelé que c’était une époque où le pays était encore sous le choc des guerres de rue sectaires sanglantes. «Nous commençions à sentir que nous pouvions prendre l’air», a-t-il déclaré.

Puis, les balles ont plu sur Nisoor Square.

Les avocats de la défense des quatre entrepreneurs ont affirmé qu’ils ripostaient après avoir été pris en embuscade par des insurgés irakiens. Les procureurs ont déclaré que le convoi avait lancé une attaque non provoquée en utilisant des tireurs d’élite, des mitrailleuses et des lance-grenades. Les Irakiens le considéraient comme un massacre.

Des années après l’attaque, Fadel est toujours amer. «C’étaient tous des civils, ils n’étaient coupables de rien», a-t-il dit.

Fadel a perdu non seulement un frère, mais une figure paternelle. De dix ans son aîné, Abbas s’était occupé de la famille à la suite du décès prématuré de leur père à un jeune âge.

«Il m’a élevé», a-t-il dit à propos d’Abbas.

Abbas avait lancé sa propre société d’ingénierie et pris la responsabilité de toute la famille. Sa mort les avait plongés dans une spirale de choc et d’insolvabilité. Sa veuve n’a pas parlé pendant des jours et sa mère s’est installée dans un fauteuil roulant après avoir subi un arrêt cardiaque dû au choc. Le plus jeune fils d’Abbas souffre d’une grave dépression.

«Ils ont détruit notre maison et notre famille», a-t-il déclaré à propos des entrepreneurs.

Cinq ans après la mort d’Abbas, Fadel a repris le rôle de soutien de famille. «Mais je ne pouvais pas faire 5% de ce que mon frère a fait», dit-il. «Je n’ai pas pu remplacer leur père.»

Fadel reproche également au gouvernement irakien de ne pas avoir réclamé justice plus tôt. Le ministère irakien des Affaires étrangères, quelques heures après l’annonce de la grâce, a déclaré qu’il ferait un suivi avec les États-Unis par voie diplomatique, affirmant que cette décision «ignorait malheureusement la dignité des victimes et les sentiments et les droits de leurs proches».

Interrogé sur ce qui lui apporterait la tranquillité d’esprit plus d’une décennie depuis le meurtre de son frère, Fadel a déclaré que seule une condamnation à mort pour les entrepreneurs pourrait apporter du réconfort.

«Œil pour œil», dit-il.

« Ils sont coupables, vous n’avez pas besoin d’un tribunal pour le prouver. »