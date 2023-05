Un proche de la première dame de France agressé dans une chocolaterie familiale

Un proche de la première dame de France, Brigitte Macron, a été agressé dans un magasin.

L’attaque serait politiquement motivée.

Le parent a été frappé à plusieurs reprises, alors que les assaillants auraient insulté sa famille.

La première dame française Brigitte Macron a dénoncé mardi une attaque contre son petit-neveu, qui a été battu devant la chocolaterie de sa famille lors d’une agression apparemment à motivation politique.

Jean-Baptiste Trogneux rentrait lundi soir dans son appartement au-dessus de la célèbre chocolaterie Trogneux qu’il dirige à Amiens, dans le nord de la France, lorsqu’il a été attaqué par des manifestants antigouvernementaux.

Le trentenaire a été frappé à la tête, aux bras et aux jambes par ses agresseurs, qui ont insulté « le président, sa femme et notre famille » avant de s’enfuir, a indiqué mardi à l’AFP le père de la victime, Jean-Alexandre Trogneux.

« Ils ont franchi la ligne. Je suis sidéré », a ajouté Trogneux, affirmant que son fils était examiné par un médecin et attendait les résultats d’un scanner.

Brigitte Macron a publié un rare communiqué condamnant « la lâcheté, la bêtise et la violence » de l’attentat.

« Je suis totalement solidaire avec ma famille et je suis en contact permanent depuis hier 23h00 », a-t-elle ajouté.

« J’ai à plusieurs reprises dénoncé ce genre de violence qui ne peut mener qu’au pire. »

La police locale a déclaré avoir arrêté huit personnes après l’attaque, qui a eu lieu peu de temps après l’apparition du président Emmanuel Macron au principal journal télévisé du pays à 18h00 GMT lundi soir.

La famille de Brigitte Macron gère depuis six générations la chocolaterie Jean Trogneux au centre de sa ville natale d’Amiens, spécialisée dans une friandise locale sucrée à base d’amande connue sous le nom de Macaron d’Amiens.

Elle a rencontré son mari alors qu’il était élève et elle était enseignante dans une école privée de la ville dans les années 1990.

« Boycotts »

L’entreprise familiale Trogneux, qui s’est développée dans le nord de la France, a été ciblée à plusieurs reprises par des manifestants au cours des six années au pouvoir de Macron au milieu de rumeurs – démenties à plusieurs reprises – selon lesquelles la première famille aurait un intérêt financier dans l’entreprise.

« La boutique ne fait pas de politique », a déclaré mardi Jean-Alexandre Trogneux au journal local Le Courrier Picard. « Emmanuel Macron n’a rien à voir avec nos affaires.

« Je ne comprends pas tous ces gens qui continuent de nous harceler. Certains appellent même au boycott de nos boutiques et de nos produits. Ils mélangent tout. »

Macron a déclenché les plus grandes manifestations depuis une génération cette année sur les réformes du système de retraite, qui incluent le relèvement de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans plus tard cette année.

Des affrontements répétés lors de manifestations, ainsi que des attaques contre les bureaux d’élus locaux et nationaux, ont suscité un débat sur la question de savoir si le pays devient de plus en plus intolérant et enclin à la violence.

Lors des manifestations d’avril, un incendie s’est déclaré dans l’un des restaurants préférés de Macron à Paris, la brasserie haut de gamme La Rotonde, avant d’être rapidement éteint par les pompiers.

La semaine dernière, le maire d’un village de l’ouest de la France a annoncé sa démission après un incendie criminel présumé à son domicile, provoquant un tollé parmi ses collègues politiques.

Yannick Morez, du village de Saint Brevin, avait été ciblé à plusieurs reprises par des militants d’extrême droite pour son soutien à un centre local pour réfugiés.

Brigitte Macron a été ébranlée lorsqu’elle et son mari ont été encerclés et agressés verbalement par des manifestants dits « gilets jaunes » en 2020 alors qu’ils se promenaient dans les jardins des Tuileries près du palais présidentiel.

Les statistiques du ministère de l’Intérieur ont montré que les actes de violence physique ou verbale signalés contre les législateurs ont augmenté de 32 % en glissement annuel en 2022, lorsque le pays a organisé des élections législatives et présidentielles.

« De pire en pire. Et maintenant la famille du président », a écrit sur Twitter le député du parti au pouvoir, Karl Olive.