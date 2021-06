Un proche collaborateur de Sushil Kumar envoyé en garde à vue de 4 jours ; être emmené à Jammu

Vendredi, un tribunal de Delhi a renvoyé un proche collaborateur du lutteur olympique Sushil Kumar en garde à vue de 4 jours en lien avec le meurtre d’un ancien champion national junior de lutte de 23 ans au stade Chhatrasal.

Anirudh a été arrêté jeudi par la division criminelle de la police de Delhi depuis la capitale nationale. Au total, 10 personnes, dont Sushil Kumar, ont été arrêtées jusqu’à présent en lien avec l’incident.

La police a produit Anirudh devant le magistrat métropolitain Divya Malhotra et a demandé sa garde à vue pendant sept jours. Le tribunal n’a cependant autorisé son interrogatoire de police que pendant quatre jours. Au cours de la procédure, le procureur supplémentaire Atul Shrivastava, représentant la police, a déclaré au tribunal que sa garde à vue est requise car il doit être emmené à Jammu.

Le tribunal a également été informé qu’Anirudh avait été repéré dans la prétendue vidéo de la bagarre. Kumar et ses associés auraient agressé le lutteur Sagar Dhankar et deux de ses amis Sonu Mahal et Amit Kumar dans la nuit des 4 et 5 mai au sujet d’un différend immobilier. Dhankar, 23 ans, a succombé à des blessures plus tard.

Le double médaillé olympique fait face à des accusations de meurtre, d’homicide coupable, d’enlèvement et d’association de malfaiteurs. La police l’a qualifié de « principal coupable et cerveau » derrière le meurtre présumé et a déclaré qu’il existe des preuves électroniques dans lesquelles lui et ses associés pourraient être vus en train de battre Dhankar avec des bâtons.

Plus tôt vendredi, le tribunal de district a prolongé sa garde à vue jusqu’au 25 juin dans le cadre de l’affaire.

