Un proche assistant maudit le dirigeant palestinien dans une fuite audio

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un haut conseiller du président Mahmoud Abbas a été entendu dans des enregistrements récemment publiés mardi maudissant le dirigeant palestinien et insultant d’autres membres de la direction palestinienne.

Les prétendues remarques de Hussein al-Sheikh, un haut responsable considéré comme un successeur potentiel d’Abbas, âgé de 87 ans, ont donné un aperçu des luttes intestines au sein de la direction palestinienne alors que plusieurs espoirs tentent de se positionner pour l’après-guerre. ère Abbas.

Le dirigeant assiégé n’a pas désigné de successeur, et l’année dernière, il a annulé ce qui aurait été les premières élections parlementaires palestiniennes en 15 ans.

Les enregistrements ont été diffusés par un site d’informations géré par le groupe militant du Hamas, le rival acharné du parti Fatah d’Abbas.

Le Hamas a évincé les forces pro-Abbas et a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, le laissant confiné en Cisjordanie occupée par Israël. On ne sait pas quand les enregistrements ont été faits, qui les a faits ou comment le Hamas les a obtenus.

Le contexte exact des conversations n’était pas non plus clair. Mais on entend à plusieurs reprises al-Sheikh se plaindre d’Abbas et dénigrer d’autres candidats potentiels à la présidence.

Al-Sheikh est un haut fonctionnaire qui occupe le poste de pouvoir de superviser les relations quotidiennes avec Israël. Il a également été nommé cette année secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine, laissant supposer qu’Abbas le préparait à la présidence.

Abbas, qui a été élu pour ce qui devait être un mandat de quatre ans en 2006, est devenu de plus en plus impopulaire au cours de ses années au pouvoir. Il est largement considéré comme autocratique et déconnecté de son peuple, et il partage le blâme pour des années de négociations de paix infructueuses.

Les accusations de corruption au sein de l’AP, sa coordination étroite en matière de sécurité avec Israël, son incapacité à arrêter les opérations militaires quotidiennes d’Israël dans les zones administrées par les Palestiniens en Cisjordanie et les mesures visant à comprimer le Hamas à Gaza – la détérioration des conditions pour ses 2,3 millions d’habitants – ont également contribué à son impopularité.

« Tout au long de l’enregistrement, al-Sheikh fait référence à Abbas avec une série de grossièretés.

Dans une autre section de l’audio de plus de 3 minutes, al-Sheikh dit qu’Abbas “est un partenaire dans le chaos et a intérêt à ce qu’il reste”.

Il n’était pas clair si al-Sheikh faisait référence aux derniers mois de violence israélo-palestinienne en Cisjordanie occupée, ou aux protestations contre l’Autorité palestinienne d’Abbas après la mort d’un éminent critique détenu par des Palestiniens en 2021.

Les sons du rembobinage et du transfert audio sont entendus, suggérant qu’ils ont été édités et peut-être sortis de leur contexte. Ni Abbas ni le bureau d’al-Sheikh n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Al-Sheikh continue de dire qu’Abbas s’inquiète de l’attention qu’Israël et l’administration américaine ont accordée à certains politiciens de premier plan. Il accuse les hauts responsables de la sécurité d’être impliqués dans la planification de l’ère post-Abbas.

Dans une interview accordée à l’Associated Press en juin, Al-Sheikh a refusé de dire s’il voulait succéder à Abbas.

Il a déclaré que le prochain président devrait être choisi par le biais d’élections, mais qu’elles ne pourraient avoir lieu que si Israël autorise le vote dans tout Jérusalem-Est, lui donnant effectivement un droit de veto sur toute autre direction élue.