Un « processus formel » est nécessaire pour évaluer tous les décès dus à des collisions avec des véhicules de la GRC, selon le juge

Le juge qui a dirigé une enquête sur la mort sur la route d’un homme du nord de l’Alberta il y a sept ans a recommandé que tous les décès résultant de collisions avec des véhicules de la GRC soient soumis à un processus d’évaluation formel afin de déterminer si les nouvelles recrues ont besoin d’une formation de conduite plus approfondie.

Le décès de Tracy Janvier, survenu le 21 août 2016, devrait être « le premier décès de ce type à faire l’objet d’une telle enquête », écrit la juge Stephanie Cleary de la Cour de justice de l’Alberta dans un rapport d’enquête sur le décès daté du 9 août de cette année.

Janvier, 41 ans, marchait sur un tronçon d’autoroute non éclairé au petit matin lorsqu’il a été heurté par un véhicule. Il était allongé sur la chaussée lorsqu’il a été heurté une deuxième fois : écrasé par une camionnette de la police qui accélérait vers le lieu de la collision initiale.

Un autre homme, James Cardinal, a été grièvement blessé à la main lorsqu’il a été heurté par le rétroviseur du camion de la GRC.

Les accidents se sont produits sur la route 881, au nord du hameau de Janvier, en Alberta.

Const. Michelle Phillips, qui conduisait le véhicule de la GRC, a été accusée de conduite dangereuse ayant causé la mort et de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.

Phillips a été déclaré non coupable des deux chefs d’accusation en 2019. Dans son jugement, le juge John McCarthy de la Cour du Banc du Roi a écrit qu’il ne pouvait pas conclure que la deuxième collision avait contribué de manière significative à la mort de Janvier et que même si l’agent de police avait commis une erreur, les « conséquences pénales » » n’étaient pas justifiés dans son cas.

Le rapport de Cleary fait suite à une enquête sur la mort de Janvier tenue à Fort McMurray en avril de cette année.

Le juge a conclu qu’une série de problèmes de communication et d’hypothèses erronées ont amené Phillips à ne pas se rendre compte qu’elle traversait à toute vitesse la scène d’une collision avec un piéton sur une autoroute sombre jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Cleary formule six recommandations concernant la formation que reçoivent les agents de la GRC et les opérateurs du 911, et recommande à la police nationale de prendre des mesures pour améliorer ses relations avec les communautés autochtones.

« Je recommande qu’un processus formel soit élaboré pour évaluer tous les décès résultant de collisions avec des véhicules de la GRC afin de déterminer si des changements ou des ajouts devraient être apportés au programme existant pour la partie de la formation de l’unité de conduite de la police à la Division Dépôt », écrit Cleary dans le rapport.

Lors de l’enquête, Marina Nohokoo, la sœur de Tracy Janvier, a déclaré qu’elle espérait que la GRC utilise la mort de son frère comme scénario lors d’une formation.

Cleary recommande que la GRC puisse utiliser les décès dans lesquels des citoyens privés ont été impliqués dans le programme de formation, avec la permission du plus proche parent du défunt.

Une révision périodique des compétences de conduite des agents, notamment pour les militaires qui interviennent en cas d’urgence, pourrait également être intégrée à leur formation et à leur développement professionnel, recommande-t-elle dans le rapport.

Cleary recommande que les opérateurs du 911 demandent aux citoyens de positionner leur véhicule de l’autre côté de la voie de circulation avec leurs dangers activés. Cela permettrait d’ériger une barrière physique sur l’autoroute et d’avertir les autres véhicules du lieu de la collision, a écrit Cleary.

Elle recommande également que la GRC tire les leçons du rapport de la Nova Scotia Mass Casualty Commission, particulièrement en ce qui concerne la formation des agents. La commission a enquêté sur la fusillade de masse survenue en Nouvelle-Écosse en 2020, au cours de laquelle un homme armé a tué 22 personnes. La réponse de la GRC à la fusillade de masse a été largement critiquée.

Cleary a déclaré que le temps que les nouveaux policiers consacrent à la formation pourrait être « insuffisant, même pour une personne mûre ». Les recrues passent six mois en formation initiale, suivis de deux à six mois de supervision, précise-t-elle dans le rapport.

Une mauvaise communication est un facteur

Cleary recommande également d’améliorer la capacité des services d’urgence à localiser les emplacements des appels.

James Cardinal, qui a été blessé lorsque sa main a été heurtée par le rétroviseur du camion de police, est la personne qui a appelé le 911 pour obtenir de l’aide après que Janvier ait été heurté par un véhicule.

Cardinal, âgé de plus de 70 ans, parlait le déné comme langue maternelle. En raison d’une mauvaise communication entre Cardinal et l’opérateur du 911, celui-ci a cru que le lieu du premier accident se trouvait plus au nord qu’il ne l’était en réalité.

Les services d’urgence ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour localiser avec précision le lieu de la première collision sur la base de l’appel de Cardinal. L’opérateur a dû s’appuyer sur sa conversation avec Cardinal et sur la connaissance de la région de Phillips pour lui fournir des directions.

« La combinaison d’informations incorrectes et de ce qui s’est avéré être des hypothèses incorrectes a fait que l’agent qui a répondu n’a pas réalisé qu’elle se trouvait sur les lieux où M. Janvier avait été frappé », écrit Cleary dans son rapport.

Le rapport de Cleary indique qu’il est difficile de conclure comment, le cas échéant, la mort de Janvier aurait pu être évitée, « sauf par simple opération du hasard ».

Depuis le décès de Janvier, les services d’urgence de l’Alberta ont amélioré leur capacité à déterminer les lieux des accidents.

Ils peuvent désormais localiser avec précision les appels téléphoniques au 911 s’il y a des tours de téléphonie cellulaire dans la région, même si la précision peut être moindre dans les zones rurales. Dans ses recommandations, Cleary a suggéré que le gouvernement provincial identifie toutes les zones présentant des lacunes dans la couverture cellulaire et les rectifie.

L’enquête a également révélé un manque de lien entre la GRC et la communauté autochtone locale.

Ida Stepanowich, une aînée de la Première nation Chipewyan Prairie et elle-même ancienne agente de la GRC, a déclaré lors de l’enquête que « le lien entre les membres de la GRC et la communauté a disparu depuis 10 ans ou plus à ce stade ».

Nohokoo a suggéré que la GRC élabore « un court stage, exempt de travail policier formel, qui aiderait les policiers à développer des relations personnelles avec les membres de la communauté ».