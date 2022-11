Un procès vise la façon dont l’IA est construite

De nombreux programmeurs ont adoré le nouvel outil ou ont au moins été intrigués par celui-ci. Mais Matthew Butterick, programmeur, designer, écrivain et avocat à Los Angeles, n’était pas l’un d’entre eux. Ce mois-ci, lui et une équipe d’autres avocats ont déposé une plainte pour obtenir le statut de recours collectif contre Microsoft et les autres sociétés de premier plan qui ont conçu et déployé Copilot.

On pense que la poursuite est la première attaque légale contre une technique de conception appelée “formation à l’IA”, qui est un moyen de construire une intelligence artificielle qui est sur le point de refaire l’industrie technologique. Ces dernières années, de nombreux artistes, écrivains, experts et militants de la vie privée se sont plaints que les entreprises entraînent leurs systèmes d’IA en utilisant des données qui ne leur appartiennent pas.

Le procès a des échos dans les dernières décennies de l’industrie technologique. Dans les années 1990 et dans les années 2000, Microsoft a combattu la montée des logiciels open source, les considérant comme une menace existentielle pour l’avenir des activités de l’entreprise. Au fur et à mesure que l’importance de l’open source augmentait, Microsoft l’a adopté et a même acquis GitHub, une maison pour les programmeurs open source et un endroit où ils ont construit et stocké leur code.

Presque toutes les nouvelles générations de technologies, même les moteurs de recherche en ligne, ont été confrontées à des défis juridiques similaires. Souvent, “il n’y a pas de loi ou de jurisprudence qui le couvre”, a déclaré Bradley J. Hulbert, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle dans ce domaine de plus en plus important du droit.

La poursuite fait partie d’une vague d’inquiétude concernant l’intelligence artificielle. Les artistes, écrivains, compositeurs et autres créateurs craignent de plus en plus que les entreprises et les chercheurs utilisent leur travail pour créer de nouvelles technologies sans leur consentement et sans compensation. Les entreprises forment une grande variété de systèmes de cette manière, y compris des générateurs d’art, des systèmes de reconnaissance vocale comme Siri et Alexa, et même des voitures sans conducteur.