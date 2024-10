Un procès vise à rouvrir l’inscription des électeurs en Géorgie après l’ouragan Helene

ATLANTE– Trois groupes de défense des droits de vote demandent à un juge fédéral d’ordonner à l’État de Géorgie de rouvrir l’inscription des électeurs pour les élections de novembre en raison de l’ouragan Hélène.

Les groupes affirment dans un procès déposé lundi devant un tribunal fédéral d’Atlanta que les dommages et les perturbations causés par Ouragan Hélène injustement privé les gens de la possibilité de s’inscrire la semaine dernière, avant la date limite d’inscription fixée par l’État lundi.

Le procès intenté par la conférence géorgienne de la NAACP, la Georgia Coalition for the People’s Agenda et le New Georgia Project vise à obtenir la réouverture des inscriptions jusqu’au 14 octobre. Les trois groupes affirment qu’ils ont dû annuler les activités d’inscription des électeurs la semaine dernière. Historiquement, il y a une augmentation des inscriptions sur les listes électorales en Géorgie juste avant la date limite, ont déclaré les plaignants.

« En l’absence d’action de ce tribunal, les milliers d’électeurs qui n’ont pas pu s’inscrire alors que le courant était coupé, que les routes étaient impraticables et que les élections de comté et les bureaux de poste étaient fermés seront injustement privés de leur droit de vote, une blessure qui ne pourra jamais être réparée », ont écrit les plaignants dans le communiqué. documents judiciaires demandant une ordonnance d’interdiction temporaire réouvrant l’enregistrement auprès de la juge de district américaine Eleanor Ross.

Le juge a programmé une audience mercredi sur la demande.

Un porte-parole du secrétaire d’État Brad Raffensperger, qui supervise les listes électorales à l’échelle de l’État, a refusé de commenter mardi, affirmant que le bureau ne parlait pas des poursuites en cours.

La Géorgie compte 8,2 millions d’électeurs inscrits, selon les relevés en ligne du bureau de Raffensperger. Mais comme la Géorgie n’a été élue que par 12 000 voix en 2020, quelques milliers de voix pourraient faire la différence pour que le républicain Donald Trump ou la démocrate Kamala Harris remporte les 16 voix électorales de l’État. Un certain nombre de questions liées aux élections en Géorgie font déjà l’objet de litiges.

Le procès indique que la tempête a empêché les personnes possédant un permis de conduire de s’inscrire en ligne en raison de pannes généralisées d’électricité et d’Internet dans la moitié est de l’État, et a empêché les gens de s’inscrire en personne car au moins 37 bureaux électoraux de comté ont été fermés pendant une partie de la semaine dernière. Le procès note également que le ramassage et la livraison du courrier ont été suspendus dans 27 comtés, dont Augusta, Savannah, Statesboro, Dublin et Vidalia.

La poursuite note qu’un tribunal de Caroline du Sud prolongé la date limite d’enregistrement de cet État après Hélène et que les tribunaux de Géorgie et de Floride ont prolongé les délais d’inscription après l’ouragan Matthew en 2016. En Caroline du Nord, qui a été plus durement touchée par l’ouragan Helene, la date limite d’inscription n’est que vendredi. Les électeurs peuvent également s’inscrire et voter simultanément pendant la période de vote anticipé en personne de l’État, qui s’étend du 17 octobre au 2 novembre.

Les plaignants géorgiens soutiennent que la suppression de l’inscription des électeurs viole leurs droits en vertu du premier amendement et du 14e amendement, qui garantissent une protection égale et une procédure régulière à tous les citoyens. Ils affirment également que la fermeture viole une disposition de la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs de 1993 qui oblige les États à accepter les inscriptions électorales soumises ou envoyées par courrier jusqu’à 30 jours avant une élection.

Au moins 40 groupes de défense ont demandé au gouverneur républicain Brian Kemp et Raffensperger de prolonger le délai d’enregistrement dans les comtés concernés avant le dépôt du procès en Géorgie.

Le Fonds de défense juridique de la NAACP a également envoyé une lettre similaire aux responsables de Floride, notamment au gouverneur républicain Ron DeSantis et au secrétaire d’État Cord Byrd.