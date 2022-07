Un procès prétend que Quinta Brunson et ABC ont volé une idée pour Abbott Elementary

Gardez cette salle de classe hors de la salle d’audience !

La même semaine Quinta Brunson marqué l’histoire avec un nombre historique de Nominations aux Emmy Awardsun procès a fait son apparition. Radars en ligne rapporte une écrivaine et actrice en herbe Christine Davis a intenté une action en justice accusant Brunson et ABC de voler l’idée pour la nouvelle sitcom à succès Abbott primaire.

“Sans pour autant [Davis’] autorisation, licence, autorité ou consentement, [Brunson & ABC] utilisé sciemment et illégalement [Davis’] travaille à créer le École primaire Abbott émission de télévision », indique le procès.

Davis dit le scénario de son émission Cette année scolaire inspiré Abbott’s “L’apparence et l’ambiance de l’école du centre-ville, le style du faux documentaire, le synopsis de l’intrigue unique, la scénographie et les personnages uniques.” On dirait qu’elle atteint plus que l’enseignement sur celui-ci.

«De plus, les personnages principaux sont tous cinglants et substantiellement similaires. De la triade des jeunes enseignants dont les rôles sont presque identiques », affirme le dossier.

Le costume accuse même Quinta d’avoir copié son personnage principal. Cette année scolaire Le personnage principal, Mme Davis, est une “jeune enseignante idéaliste jeune et idéaliste qui espère obtenir un poste permanent mais essaie également de convaincre tout le monde que l’école doit être réformée”.

Selon le procès, Davis a écrit le scénario en 2018. Elle l’a enregistré auprès du United States Copyright Office en mars 2020. Elle a présenté le scénario à Shavon Sullivan Wright et Parcs de Cherisse à Shavon Sullivan Wright et Parcs de Cherisse à Parc Bleu Productions en juillet 2020. Ils auraient dit à Davis qu’ABC et Hulu recherchaient des comédies noires dirigées par des femmes.

D’ici septembre 2020, École primaire Abbott était déjà en production pour sa première saison. Peut-être que Mme Teagues a besoin de donner une leçon de maths à son aspirant collègue enseignant parce que ça ne colle pas. Quelque chose dans le fait de mentionner l’intérêt pour les comédies de femmes noires ressemble à la plainte raciste familière à propos de action positive.

Quinta en parlait souvent Abbott est un projet profondément personnel. Elle a dit Fil indé qu’elle a eu l’idée de sa mère, qui a récemment pris sa retraite de l’enseignement. L’école est basée à Philadelphie, la ville natale de Quinta. Même le nom Abbott vient de l’un des professeurs préférés de Quinta.

Brunson a discrètement vendu le terrain à Warner Brothers, qui a développé des projets avec elle dans le passé. Elle a vendu le terrain à ABC et a ensuite écrit le pilote par elle-même. Quand est-ce que Quinta « réservé et occupé » Brunson a eu le temps de recopier le papier de quelqu’un d’autre ? Il faut des années pour rassembler toutes les offres, l’équipe et le casting pour rendre un spectacle comme celui-ci possible.

Alors qu’elle développait AbbottBrunson a également travaillé sur plusieurs autres projets, iZombie, grande gueule et Un spectacle de croquis de dame noire. Maintenant qu’elle entre dans l’histoire avec trois nominations aux Emmy Awards, voici un haineux avec un procès le lendemain. N’est-ce pas pratique ?

Brunson a remporté des nominations pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série comique, la série comique exceptionnelle et l’écriture exceptionnelle pour une série comique. Ses co-vedettes Janelle James et Sheryl Lee Ralph a reçu des nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle. L’intérêt amoureux à l’écran de Brunson Tyler James Williams a également été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle.

Le procès pour violation du droit d’auteur de Davis exige tous les bénéfices de Quinta et ABC du succès de l’émission. Elle a essayé ! Si c’est le meilleur argument qu’elle ait, laissez-le sur le terrain de jeu !