Un procès prétend que les produits L’Oréal ont causé le cancer de l’utérus

Vous avez peut-être entendu dire qu’une femme noire poursuit L’Oréal USA et quatre autres fabricants de défrisants dont les produits, selon elle, ont causé le cancer de l’utérus, et voici tous les détails.

Selon Bonjour AmériqueJ, 32 ansEnny Mitchell a déclaré qu’elle était en troisième année lorsqu’elle a commencé à utiliser des produits chimiques de lissage des cheveux en 2000. Elle a déclaré que son état ne lui laissait pas d’autre choix que de subir une hystérectomie complète pour retirer son utérus, ce qui signifiait qu’elle n’aurait jamais d’enfants.

“Ne pas pouvoir porter mes propres enfants a été la chose la plus difficile à laquelle j’ai jamais eu à faire face”, a-t-elle déclaré à GMA. “C’est un de mes rêves que j’ai toujours voulu.”

Mitchell, qui est représentée par l’avocat civil Ben Crump, a déposé son procès dans l’Illinois environ une semaine après une nouvelle étude publié dans le Journal of the National Cancer Institute a révélé que les personnes qui utilisent beaucoup de produits défrisants pour les cheveux sont disproportionnellement vulnérables au développement d’un cancer de l’utérus.

Pour être clair, les scientifiques impliqués dans l’étude, qui a été financée par les National Institutes of Health, disent qu’il n’est pas encore clair si ces produits causent directement le cancer et que, pour l’instant, leurs recherches ne font que pointer vers un lien possible.

Pourtant, Mitchell a dit qu’elle était “choquée” lorsqu’elle a appris l’existence de l’étude.

“Mais en même temps, j’ai aussi pensé que cela pourrait peut-être être une réponse à mon diagnostic”, a-t-elle déclaré.

Mitchell a également parlé de la pression exercée sur les femmes noires pour apaiser un standard de beauté eurocentrique en lissant leurs cheveux.

“En tant que femme afro-américaine, c’est la norme sociétale d’avoir une certaine apparence de cheveux”, a-t-elle déclaré. “‘Ne portez pas vos cheveux naturels parce qu’ils ne semblent pas professionnels.’ Beaucoup de femmes font face à cela dans tous les types de contextes. J’espère être la voix de millions d’autres femmes afro-américaines parce que nous commençons si jeunes à avoir ces défrisants chimiques dans nos cheveux.

Il n’y a vraiment aucun mensonge à trouver dans cette déclaration. Il y a une raison pour laquelle le CROWN Act est 100% nécessaire.

Crump et d’autres avocats représentant Mitchell alléguer que L’Oréal et les autres fabricants savaient que leurs produits étaient toxiques et mettaient les gens, en particulier les jeunes filles noires, à un risque important de cancer.