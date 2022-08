Un procès prétend que le matelas le plus vendu d’Amazon est un “risque pour la santé”

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

MARDI 30 août 2022 (HealthDay News) – Les clients qui ont acheté un matelas à succès vendu sur Amazon et chez les détaillants du pays poursuivent le fabricant au milieu des allégations selon lesquelles les fibres de fibre de verre dans le produit ont nui à leur santé.

Zinus, Inc., engage plusieurs poursuites pour son “matelas à thé vert”. Parmi les réclamations figure un recours collectif proposé par une femme californienne qui représente plusieurs milliers de personnes.

“Ce n’est pas une hyperbole de dire que cela a ravagé la vie de milliers de personnes à travers les États-Unis”, a déclaré James Radcliffe, avocat spécialisé en dommages corporels chez Cueto Law. Los Angeles Times.

La société de Radcliffe a intenté une action en justice en 2020 au nom d’Amanda Chandler et Robert Durham de l’Illinois, qui ont déclaré avoir passé des mois dans un hôtel et payé plus de 20 000 $ en services de médiation professionnels après qu’un matelas en mousse à mémoire de forme Zinus acheté chez Walmart pour leur enfant ait contaminé leur maison avec fibre de verre en 2019.

Une autre femme, Vanessa Gutierrez de Los Angeles, a déclaré au Fois que le matelas qu’elle avait acheté pour sa fille de 4 ans lui avait coûté près de 20 000 $ en dommages et laissé des cicatrices de fibre de verre sur la poitrine et les mollets de la fille.