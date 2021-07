Un procès pour meurtre en Suède pourrait faire la lumière sur le nouveau président iranien

Il était un étudiant de 28 ans et membre d’un groupe communiste en Iran purgeant une peine de 10 ans de prison en 1988 lorsque, selon sa famille, il a été convoqué devant un comité et exécuté sans procès ni défense. Les membres de la famille ont déclaré qu’ils n’avaient pas obtenu le corps, le testament ou l’emplacement d’un lieu de sépulture. Ils ont reçu un sac de sport avec une montre-bracelet, une chemise et un certificat ne précisant pas l’exécution comme cause du décès. L’étudiant, Bijan Bazargan, faisait partie des quelque 5 000 prisonniers appartenant à des groupes armés d’opposition et de gauche en Iran, qui, selon Amnesty International et d’autres groupes de défense des droits, ont été exécutés au cours de l’été 1988. Image Bijan Bazargan faisait partie des quelque 5 000 prisonniers qui, selon Amnesty International et d’autres groupes de défense des droits, ont été exécutés en 1988. Désormais, un tribunal suédois va poursuivre un ancien responsable de la justice iranienne pour crimes de guerre et meurtre en lien avec la mort de M. Bazargan. L’affaire a des implications particulièrement publiques et dommageables pour le président élu de l’Iran, Ebrahim Raisi, qui a aidé à décider quels prisonniers ont vécu ou sont morts au cours de ces exécutions de masse.

L’accusé, Hamid Noury, 59 ans, a été inculpé mardi en Suède, en vertu de ce que l’on appelle le principe de compétence universelle, un principe du droit international qui permet théoriquement à tout tribunal national de juger des accusés de crimes graves, quel que soit l’endroit où ils ont été commis. engagé. Son procès commence le 10 août – moins d’une semaine après que M. Raisi a pris ses fonctions à près de 3 000 miles de là à Téhéran. Le procès, qui devrait durer jusqu’en avril prochain, risque d’exposer de nouveaux détails sur le rôle de M. Raisi – une période de l’histoire qu’il a cherché à minimiser ou à ignorer. M. Noury ​​a servi comme assistant du procureur adjoint à la prison de Gohardacht où M. Bazargan et des centaines de prisonniers ont été envoyés à la potence. Les exécutions massives représentent l’une des répressions les plus brutales et les plus opaques de la République islamique contre ses opposants. Les groupes de défense des droits internationaux disent qu’ils constituent des crimes contre l’humanité.

« Certaines personnes nous disent de pardonner et d’oublier, mais nous ne pouvons pas », a déclaré Laleh Bazargan, la sœur de M. Bazargan, une pharmacienne de 51 ans qui a émigré en Suède et vit à Stockholm. « La vérité doit sortir, pour des raisons de clôture et de responsabilité. »

M. Raisi, 60 ans, était membre du comité de quatre personnes qui interrogeait les prisonniers et émettait des ordres d’exécution. M. Raisi a déclaré qu’il agissait sous la direction du père fondateur de la révolution, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, qui avait ordonné la formation d’un comité pour faciliter les exécutions. Les allégations concernant le travail de M. Raisi au sein de ce comité l’ont suivi jusqu’à son ascension dans la hiérarchie iranienne, où il avait été à la tête du pouvoir judiciaire avant les élections de juin qui l’ont porté à la présidence. Amnesty International a demandé une enquête officielle sur le passé de M. Raisi. Bien que M. Raisi bénéficiera de l’immunité diplomatique s’il voyage à l’étranger en tant que président du pays, le cas de la Suède pourrait, à tout le moins, le confronter à un problème d’optique vexatoire alors qu’il s’apprête à s’engager avec le monde. Les États-Unis, qui ont placé M. Raisi sur une liste de sanctions il y a deux ans pour violation des droits, est obligé de lui accorder un visa en tant que pays hôte des Nations Unies s’il souhaite assister à l’Assemblée générale à New York en septembre. Même ainsi, six sénateurs républicains ont demandé au président Biden to refuser les visas à M. Raisi et à d’autres hauts responsables iraniens pour ce rassemblement, la plus grande scène diplomatique du monde. La mission iranienne auprès des Nations Unies a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’elle n’avait aucun commentaire sur le procès en Suède et que les projets de voyage de M. Raisi pour l’Assemblée générale restent flous en raison de la pandémie de Covid-19. Mais M. Raisi doit s’exprimer lors de l’événement, en personne ou virtuellement.

L’affaire contre M. Nouri semblait faire de lui le premier accusé iranien dans une poursuite pénale qui invoque le principe de compétence universelle. Des responsables et des agents iraniens ont été condamnés en Allemagne, en France et plus récemment en Belgique pour des assassinats et des complots liés au terrorisme à l’intérieur de ces pays – mais jamais pour des crimes commis en Iran, ont déclaré des experts juridiques. « Le procès est extrêmement important pour briser le cycle de l’impunité de l’Iran à l’étranger pour les fonctionnaires accusés de graves violations des droits humains », a déclaré Shadi Sadr, un éminent avocat des droits humains à Londres. En annonçant les charges retenues contre M. Noury, la procureure suédoise, Kristina Lindhoff Carleson, a déclaré que « l’enquête approfondie qui a abouti à cet acte d’accusation montre que même si ces actes ont été commis en dehors du territoire suédois et il y a plus de trois décennies, ils peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires. poursuites judiciaires en Suède. La déclaration du procureur a indiqué que l’accusé était soupçonné d’avoir participé aux exécutions de masse, d’avoir volontairement tué des prisonniers et de les avoir soumis à la torture et à des traitements inhumains. De telles actions, ont déclaré les autorités suédoises, violaient les Conventions de Genève. Les prisonniers étaient pour la plupart des membres d’un groupe d’opposition armé, les Mujahedeen Khalq, désormais largement connus sous le nom de MEK, et des groupes politiques de gauche. Des militants des droits humains ont déclaré que la plupart des prisonniers exécutés n’avaient pas été reconnus coupables de crimes capitaux et purgeaient des peines de prison.