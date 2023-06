Un procès pour accident d’avion en 2019 pourrait avoir un impact sur la campagne clé du Sénat dans le Montana pour les républicains

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un procès concernant un accident d’avion tragique en 2019 en Floride risque de faire dérailler la campagne d’un candidat républicain de premier plan et pourrait déterminer qui contrôle le Congrès.

En février de cette année-là, un hydravion avec deux passagers s’est soudainement écrasé dans une maison à Winter Haven, en Floride.

L’accident a tué l’un des passagers, un instructeur de vol, et blessé Carmelle Ngalamulumes, 17 ans, qui a été coincée contre un mur par l’épave.

La seule personne qui est sortie relativement indemne était Timothy Sheehy, un cadre supérieur de l’aérospatiale et ancien Navy SEAL, qui s’entraînait pour ajouter une certification d’hydravion à sa liste déjà longue d’informations d’identification de vol.

Maintenant, M. Sheehy pourrait se présenter aux élections dans le Montana, où le GOP espère pouvoir aider à assurer le contrôle du Sénat américain. À l’heure actuelle, le sénateur américain Jon Tester est le seul démocrate élu dans tout l’État, et les démocrates du Sénat américain ne détiennent qu’une faible majorité de 51 contre 49 dans tout le pays.

La famille Ngalamulumes poursuit l’homme d’affaires du Montana, réclamant plus de 100 000 $ de dommages et intérêts et l’accusant de comportement négligent dans le cockpit.

Un examen de l’accident par le National Transportation Safety Board a révélé que M. Sheehy et son instructeur de vol, le pilote de 64 ans James Wagner, avaient discuté de la pratique d’une panne de moteur et avaient effectué un examen pré-vol approfondi de l’avion avant de décoller.

Peu de temps après le décollage, et toujours en vol à basse altitude d’environ 200 pieds au-dessus du sol, l’instructeur a réduit les gaz, ce qui a conduit le moteur à cesser complètement de produire de la puissance.

« Ils ont identifié le moteur en panne, l’instructeur a pris les commandes de vol et sélectionné un site d’atterrissage forcé », indique le rapport. trouvé.

M. Sheehy a été identifié comme le pilote du vol, mais le NTSB a également noté que « la décision de l’instructeur de procéder à une simulation de panne moteur à basse altitude » a contribué à l’accident », selon La bête quotidiennequi rendu compte du procès.

« Pendant la descente, les procédures de redémarrage du moteur de l’équipage de conduite ont échoué et ils ont déterminé que l’avion n’atteindrait pas le site d’atterrissage forcé sélectionné », un rapport préliminaire du NTSB sur l’incident en avril 2019 lire. « L’instructeur a alors choisi un lac à la gauche de l’avion comme site alternatif. Lors du virage descendant à gauche, l’avion a ralenti, l’aile gauche a chuté et l’avion a percuté une maison, blessant grièvement l’un de ses occupants.

Dans sa réponse au procès, l’homme d’affaires du Montana a identifié l’instructeur comme le pilote commandant et a pris en compte la prise de décision de l’instructeur comme une cause clé de l’accident.

L’indépendant a contacté M. Sheehy pour commentaires.