Un procès massif pour agression sexuelle contre Uber a été consolidé

Un juge californien a décidé de regrouper 80 poursuites contre Uber intentées par des femmes qui affirment que l’entreprise n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses passagers contre les agressions sexuelles. Ce jugement constitue une victoire majeure pour les femmes qui veulent montrer l’ampleur des agressions sexuelles présumées commises par les chauffeurs d’Uber.

Quel que soit l’endroit où se trouvent les clients, leurs dossiers et pièces justificatives ainsi que les témoignages et témoignages d’experts seront présentés au juge Charles Breyer du district nord de Californie. Après l’audience préalable au procès, les affaires seront ensuite jugées dans les États respectifs des victimes.

« C’est un gros problème parce que ces documents vont contribuer à montrer, selon nous, que le problème des agressions sexuelles, des conducteurs aux passagers, est un problème énorme », a déclaré Bret Stanley, qui représente plusieurs des victimes. Radio Nationale Publique. Il a ajouté que les victimes affirment qu’Uber ne prend pas de précautions pour mettre fin aux agressions sexuelles avant qu’elles ne se produisent, affirmant que l’entreprise effectue des vérifications d’antécédents médiocres et ne renvoie pas les conducteurs s’ils sont accusés d’agression sexuelle.

« Ils collectent ces données, permettant à la personne de rester dans le système », a déclaré Stanley au média. « Et puis quelque chose de terrible arrive. »

Une plainte consolidée distincte a été déposée l’année dernière par Slater Slater Schulman LLP au nom de 550 femmes qui affirmaient avoir été attaquées par leur chauffeur Uber. Le cabinet d’avocats a affirmé qu’Uber savait que ses chauffeurs étaient fréquemment avoir agressé sexuellement des passagers dès 2014.

« L’ensemble du modèle commercial d’Uber repose sur le fait d’offrir aux gens un retour à la maison en toute sécurité, mais la sécurité des passagers n’a jamais été leur préoccupation – la croissance s’est faite au détriment de la sécurité de leurs passagers », a déclaré Adam Slater, associé fondateur de Slater Slater Schulman LLP dans un communiqué. communiqué de presse. « Bien que l’entreprise ait reconnu cette crise des agressions sexuelles ces dernières années, sa réponse réelle a été lente et inadéquate, avec des conséquences horribles. »

L’action civile alléguait que « des passagères dans plusieurs États avaient été kidnappées, agressées sexuellement, battues sexuellement, violées, faussement emprisonnées, traquées, harcelées ou autrement attaquées par des chauffeurs Uber avec lesquels elles avaient été jumelées via l’application Uber », le communiqué de presse. dit.

Uber a publié sa deuxième sécurité rapport l’année dernière, révélant avoir reçu 998 signalements d’agression sexuelle, dont 141 signalements de viol rien qu’en 2020. Uber a ajouté avoir reçu un total de 3 824 signalements d’agressions sexuelles entre 2019 et 2020, allant du « baiser non consensuel d’une partie du corps non sexuelle » à la « pénétration sexuelle non consensuelle » ou au viol.

D’autres poursuites ont été intentées contre Uber ces dernières années, mais le procès nouvellement consolidé accélérera la procédure et montrera l’étendue des réclamations de la victime. Uber a pris des mesures pour fournir un niveau de sécurité supplémentaire aux passagers grâce à des fonctionnalités intégrées à l’application telles qu’une option 911 et le partage de position qui permet à votre famille ou à vos amis de visualiser votre position lorsqu’ils sont dans Uber en temps réel.

Uber n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo concernant les procédures judiciaires à venir, mais un porte-parole a déclaré à NPR : « L’agression sexuelle est un crime horrible, et nous prenons très au sérieux tout rapport de cette nature. » Ils a continué: «Bien que nous ne puissions pas commenter les litiges en cours, nous sommes profondément attachés à la sécurité de tous les utilisateurs de la plateforme Uber.