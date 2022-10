Un procès historique commence sur l’interdiction de l’Arkansas sur les soins aux jeunes trans

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Le premier procès du pays sur l’interdiction par un État des soins de confirmation du genre pour les enfants commence cette semaine dans l’Arkansas, le dernier combat contre les restrictions imposées aux jeunes transgenres défendu par les dirigeants républicains et largement condamné par les experts médicaux.

Le juge de district américain Jay Moody entendra des témoignages et des preuves à partir de lundi sur la loi qu’il a temporairement bloquée l’année dernière interdisant aux médecins de fournir un traitement hormonal de confirmation du sexe, des bloqueurs de la puberté ou une intervention chirurgicale à toute personne de moins de 18 ans. Cela empêche également les médecins de référer les patients ailleurs pour de tels soins.

Les familles de quatre jeunes transgenres et de deux médecins qui fournissent des soins de confirmation de genre veulent que Moody annule la loi, affirmant qu’elle est inconstitutionnelle parce qu’elle est discriminatoire à l’égard des jeunes transgenres, empiète sur le droit des parents de prendre des décisions médicales pour leurs enfants et enfreint les médecins ‘ le droit à la liberté d’expression. Le procès devrait durer deux semaines.

“En tant que parent, je n’aurais jamais imaginé que je devrais me battre pour que ma fille puisse recevoir les soins de santé médicalement nécessaires dont son médecin dit qu’elle a besoin et nous savons qu’elle en a besoin”, a déclaré Lacey Jennen, dont la fille de 17 ans a reçu des soins de confirmation de genre.

L’Arkansas a été le premier État à promulguer une telle interdiction des soins de confirmation du genre, les législateurs républicains en 2021 annulant le veto du gouverneur du GOP Asa Hutchinson à la législation. Hutchinson, qui avait signé d’autres restrictions sur les jeunes transgenres, a déclaré que l’interdiction allait trop loin en coupant les soins pour ceux qui en bénéficiaient actuellement.

Plusieurs groupes médicaux, dont l’American Medical Association et l’American Academy of Pediatrics, s’opposent aux interdictions et les experts affirment que les traitements sont sûrs s’ils sont correctement administrés.

Mais les défenseurs de la loi ont fait valoir que l’interdiction relève du pouvoir de l’État de réglementer les pratiques médicales.

“Il s’agit de protéger les enfants”, a déclaré le procureur général républicain Leslie Rutledge. « Rien dans cette loi n’interdit à quelqu’un après l’âge de 18 ans de prendre cette décision. Ce que nous faisons en Arkansas, c’est protéger les enfants des décisions permanentes qui changent leur vie.

Une loi similaire a été bloquée par un juge fédéral en Alabama, et un juge du Texas a bloqué les efforts de cet État pour enquêter sur les soins de confirmation du genre pour les mineurs en tant que maltraitance d’enfants. Les hôpitaux pour enfants de tout le pays ont fait l’objet de harcèlement et de menaces de violence pour avoir fourni des soins de confirmation du genre.

“Cette dernière vague de fièvre anti-trans qui se propage maintenant à d’autres États a commencé dans l’Arkansas et doit se terminer dans l’Arkansas”, a déclaré Holly Dickson, directrice exécutive de l’American Civil Liberties Union of Arkansas, qui a déposé la plainte au nom de les familles.

Un panel de trois juges de la 8e Cour d’appel du circuit des États-Unis a confirmé en août l’injonction préliminaire de Moody bloquant l’application de l’interdiction. Mais l’État a demandé à la cour d’appel du 8e circuit de réexaminer l’affaire.

