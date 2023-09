Un procès fait exploser le choix d’Amazon de l’origine bleue de Bezos pour Kuiper

Un actionnaire d’Amazon a intenté une action en justice contre le fondateur de l’entreprise, Jeff Bezos, et son conseil d’administration, pour avoir prétendument fait preuve de mauvais jugement et de manque de bonne foi lors de la sélection des prestataires de lancement du projet Kuiper.

La plainte, déposée cette semaine par la Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund, affirme que le conseil d’administration d’Amazon a approuvé à la hâte la société spatiale de Bezos, Blue Origin, et United Launch Alliance (ULA), tout en n’envisageant pas SpaceX en raison d’une rivalité personnelle, le Delaware Business Court Insider a d’abord signalé.

Amazon a attribué trois contrats d’une valeur d’environ 1,7 milliard de dollars à Blue Origin, ULA et Arianespace pour lancer la plupart de sa constellation de 3 236 satellites en orbite terrestre basse. Surtout, Centaure vulcain d’ULA utilise des moteurs BE-4 construits par Blue Origin. Licence d’Amazon auprès de la Federal Communications Commission stipule qu’elle doit lancer la moitié du projet Kuiper d’ici 2026, et la totalité de la constellation de 3 236 satellites lancée en orbite terrestre basse d’ici 2029. La société n’a encore lancé aucun de ses satellites.

Le procès affirme que le conseil d’administration s’est réuni en mars 2022 pour discuter des trois contrats de lancement et aurait approuvé les contrats en 40 minutes sur la base de peu d’informations et sans solliciter aucune sorte d’expertise.

« Les allégations dans ce procès sont totalement sans fondement, et nous sommes impatients de le démontrer à travers le processus juridique », a déclaré un porte-parole d’Amazon à Gizmodo dans un e-mail.

Le procès accuse le conseil d’administration d’Amazon d’avoir approuvé à la hâte les fournisseurs de lancement du projet Kuiper tout en ignorant le conflit d’intérêts avec la société spatiale privée de Bezos. « En approuvant les contrats entre parties liées au cours de deux réunions superficielles sans avoir procédé à une analyse significative, sans avoir protégé le processus de négociation du conflit d’intérêts flagrant de Bezos et sans avoir procédé à un véritable examen des contrats, le conseil d’administration d’Amazon a sciemment renoncé à son mandat. obligations fiduciaires et a agi de mauvaise foi », indique le procès.

L’actionnaire d’Amazon s’est également plaint du fait que le conseil d’administration n’avait pas considéré SpaceX comme l’un des fournisseurs de lancement, malgré les antécédents éprouvés de l’entreprise. La société spatiale d’Elon Musk a utilisé sa fusée Falcon 9 pour lancer plus de 5 000 de ses satellites Starlink. Le procès qualifie Musk de « rival de longue date de Bezos » et mentionne que Blue Origin a perdu face à SpaceX pour des « contrats de lancement gouvernementaux lucratifs », parmi lesquels L’atterrisseur lunaire de la NASA.

« En excluant SpaceX, Bezos et son équipe de direction ont minimisé la concurrence pour les accords de lancement et ont probablement engagé Amazon à dépenser des centaines de millions de dollars de plus que ce qu’il aurait dû autrement », indique le procès.

Les fusées sélectionnées par Amazon ont en revanche toutes eu du mal à atteindre leur orbite pour la première fois. les ULA Vulcan Centaur devait faire ses débuts à l’automne 2023, mais a fait face à plusieurs revers et n’a pas encore été lancé pour la première fois. La fusée était censée transporter les prototypes de satellites du projet Kuiper lors de son vol inaugural, mais Amazon a décidé de le faire. transférer ses satellites vers l’Atlas 5 de longue durée d’ULA alors que Vulcan attend ses débuts.

La fusée Ariane 6 d’Arianespace a également connu plusieurs retards et son lancement a été reporté à 2024. Dans le même temps, la fusée New Glenn de Blue Origin (qui doit lancer les satellites du projet Kuiper) a plus de deux ans de retard. New Glenn devrait également être lancé pour la première fois en 2024.

