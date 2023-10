Un procès en Utah accuse TikTok d’avoir sciemment rendu les enfants accros à des contenus préjudiciables

L’Utah a poursuivi TikTok mardi, affirmant qu’il utilise sciemment la technologie pour maintenir l’intérêt des enfants avec du matériel souvent nuisible.

« Les préjudices causés aux enfants doivent cesser », a déclaré le gouverneur Spencer Cox en annonçant la poursuite lors d’une conférence de presse.

Le procès en protection des consommateurs, déposé devant le tribunal de l’État de Salt Lake City, affirme que TikTok utilise une technologie qui vise à garder les enfants sur l’application malgré les méfaits connus sur la santé mentale qui sont liés au temps passé interagir avec les médias sociaux.

L’Utah a accusé l’application, basée à Culver City, en Californie, d’utiliser des algorithmes pour cibler les enfants avec des contenus parfois violents et pénibles via son « moteur de recommandation » pour les inciter à consulter l’application.

L’entreprise rejette les allégations de l’Utah.

« TikTok offre des garanties de pointe pour les jeunes, notamment une limite automatique de 60 minutes pour les utilisateurs de moins de 18 ans et un contrôle parental pour les comptes adolescents », a déclaré un porte-parole de l’application. « Nous continuerons à travailler pour assurer la sécurité de notre communauté en relevant les défis à l’échelle de l’industrie. »

En mars, au milieu des efforts des législateurs pour l’interdire, le PDG de l’entreprise, Shou Zi Chew, a déclaré au Congrès que TikTok était sûr et sécurisé pour les adolescents. À l’époque, il atteignait 150 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis, soit près de la moitié de la population. Ses revenus publicitaires l’année dernière s’élevaient à près de 10 milliards de dollars, selon le procès intenté par l’Utah.

Lors de la conférence de presse de mardi, le procureur général de l’État, Sean Reyes, a comparé TikTok à « une machine à sous qui attire l’attention des enfants et ne les lâche pas ».

Parmi les technologies déployées figure le « défilement infini », qui fournit de nouvelles vidéos destinées à un utilisateur particulier, affirme la poursuite. Un autre outil est celui des « bulles de filtre » qui alimentent l’utilisateur en bobines plus extrêmes avec les types de vidéos qui suscitent son intérêt, affirme-t-il.

« TikTok a directement profité de la dépendance des enfants à l’application et a continué à capitaliser sur la nature addictive de l’application tout en sachant le mal que la dépendance causerait aux enfants de l’Utah », indique la poursuite.

L’Utah possède le pourcentage d’enfants par habitant le plus élevé du pays, soit plus d’une personne sur quatre, a indiqué le bureau du procureur général. Près de 80 % des élèves de la maternelle à la 12e année passent deux heures ou plus chaque jour devant des écrans, sans compter l’apprentissage à l’école ou les devoirs, indique-t-on dans la plainte.

Dans le procès, l’Utah allègue également que TikTok ne vérifie pas l’âge des utilisateurs, ne supprime pas tous les contenus sexuels ou les clips d’abus d’enfants traitant d’automutilation et de troubles de l’alimentation, ne parvient pas à traiter de manière adéquate les effets négatifs sur la santé mentale associés à l’utilisation par les adolescents. les médias sociaux ne filtrent pas correctement les prédateurs d’enfants, ne parviennent pas à maîtriser les défis vidéo dangereux impliquant l’asphyxie et la fracture des os et mentent au public sur son engagement à protéger les enfants et sur ses liens avec la Chine, où l’application est née en 2017.

« TikTok a menti aux parents pour créer un faux sentiment de sécurité », a déclaré Reyes.

Certaines des actions ou de l’inaction de l’entreprise constituent des violations de la loi de l’Utah sur les pratiques de vente aux consommateurs, affirme la poursuite.

Elle demande des mesures correctives et des dommages « bien supérieurs à 300 000 $ », selon le dossier déposé au tribunal.

D’autres États, dont l’Arkansas et l’Indiana, ont également poursuivi TikTok pour des allégations similaires. Le Montana a été le premier État à l’interdire ; les créateurs et l’application ont contesté cette décision.