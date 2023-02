Un procès demande l’arrestation d’une femme blanche dans l’enlèvement d’Emmett Till

JACKSON, Miss. (AP) – Un parent d’Emmett Till poursuit pour tenter de faire en sorte qu’un shérif du Mississippi serve un mandat d’arrêt de 1955 contre une femme blanche dans l’enlèvement qui a conduit au lynchage brutal de l’adolescent noir.

La torture et le meurtre de Till dans le delta du Mississippi sont devenus un catalyseur pour le mouvement des droits civiques après que sa mère ait insisté pour des funérailles à ciel ouvert à Chicago et que le magazine Jet ait publié des photos de son corps mutilé.

En juin dernier, une équipe effectuant des recherches au palais de justice du comté de Leflore, dans le Mississippi, a trouvé un mandat d’arrêt de 1955 non délivré contre Carolyn Bryant, répertorié sur ce document sous le nom de “Mme. Roy Bryant.

La cousine de Till, Patricia Sterling, de Jackson, Mississippi, a déposé mardi une plainte fédérale contre l’actuel shérif du comté de Leflore, Ricky Banks. La poursuite vise à obliger Banks à signifier le mandat à Carolyn Bryant, qui s’est depuis remariée et s’appelle Carolyn Bryant Donham.

“Nous utilisons les moyens disponibles à notre disposition pour essayer d’obtenir justice au nom de la famille Till”, a déclaré l’avocat de Sterling, Trent Walker, à l’Associated Press vendredi.

L’AP a laissé un message téléphonique à Banks vendredi, sollicitant des commentaires. Le shérif n’a pas immédiatement répondu. Les archives judiciaires ont montré que le procès ne lui avait pas été signifié vendredi.

Till, qui avait 14 ans, avait voyagé au sud de Chicago pour rendre visite à des parents dans le Mississippi en août 1955. Donham l’a accusé de lui avoir fait des avances inappropriées dans une épicerie de la petite communauté de Money. Un cousin de Till qui était là a déclaré que Till avait sifflé la femme, un acte qui allait à l’encontre des codes sociaux racistes du Mississippi de l’époque.

Les preuves indiquent qu’une femme, peut-être Donham, a identifié Till aux hommes qui l’ont tué plus tard. Le mandat d’arrêt contre Donham a été rendu public en 1955, mais le shérif du comté de Leflore à l’époque a déclaré aux journalistes qu’il ne voulait pas “déranger” la femme puisqu’elle élevait deux jeunes enfants.

Quelques semaines après la découverte du corps de Till dans une rivière, son mari Roy Bryant et son demi-frère JW Milam ont été jugés pour meurtre et acquittés par un jury entièrement blanc. Des mois plus tard, les hommes ont avoué dans une interview payée avec le magazine Look.

Maintenant dans la fin des années 80, Donham a vécu en Caroline du Nord et au Kentucky ces dernières années. Elle n’a pas commenté publiquement les appels à sa poursuite.

Le ministère américain de la Justice a annoncé en décembre 2021 qu’il avait mis fin à sa dernière enquête sur le lynchage de Till, sans porter plainte contre personne.

Après que les chercheurs ont trouvé le mandat d’arrêt en juin dernier, le bureau du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, a déclaré en juillet qu’il n’y avait aucune nouvelle preuve pour tenter de poursuivre une affaire pénale contre Donham. En août, un procureur de district a déclaré qu’un grand jury du comté de Leflore avait refusé d’inculper Donham.

Walker, l’avocat du cousin de Till, a déclaré vendredi que le Sud avait des antécédents de cas de violence qui n’ont été traduits en justice que des décennies plus tard – y compris l’assassinat en 1963 du chef de la NAACP du Mississippi, Medgar Evers, pour lequel le suprémaciste blanc Byron de la Beckwith était reconnu coupable de meurtre en 1994.

“Sans Carolyn Bryant prétendant faussement à son mari qu’Emmett Till l’a agressée, Emmett n’aurait pas été assassiné”, indique le procès de Sterling. “C’est le mensonge de Carolyn Bryant qui a mis Roy Bryant et JW Milam en colère, ce qui a entraîné la mutilation du corps d’Emmett Till dans (un) état méconnaissable.”

Emily Wagster Pettus, Associated Press