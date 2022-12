Un procès déclaré nul dans une affaire d’armes à feu contre un suspect d’émeute au Capitole

ALEXANDRIA, Virginie (AP) – Un juge fédéral de Virginie a déclaré l’annulation du procès dans une affaire liée aux armes à feu contre un réserviste de la marine américaine qui est séparément accusé d’avoir pris d’assaut le Capitole américain.

Le juge de district américain Michael S. Nachmanoff a déclaré l’annulation du procès vendredi après qu’un jury à Alexandria, en Virginie, n’ait pas réussi à parvenir à un verdict unanime sur les accusations selon lesquelles Hatchet Speed ​​possédait illégalement des silencieux non enregistrés pour armes à feu. Le Washington Post rapporte que les procureurs du ministère de la Justice ont l’intention de réessayer l’affaire contre Speed.

Speed ​​fait également face à des accusations à Washington, DC, d’avoir rejoint l’attaque d’une foule contre le Capitole le 6 janvier 2021. Pour cette affaire, un procès sans jury devrait commencer le 6 février.

Speed ​​a été accusé en Virginie de posséder trois silencieux non enregistrés après que des agents du FBI ont trouvé les appareils lors d’une perquisition d’une unité de stockage que Speed ​​avait louée à Alexandrie.

Les avocats de Speed ​​ont déclaré qu’il n’avait jamais modifié les appareils pour les convertir en silencieux fonctionnels. L’avocat de la défense Courtney Dixon a déclaré aux jurés que Speed ​​​​était un passionné d’armes à feu qui s’approvisionnait en articles rares pendant la pandémie de coronavirus.

Avant son arrestation en juin, Speed ​​​​a déclaré à un agent infiltré du FBI qu’il avait pris d’assaut le Capitole avec des membres du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys, ont annoncé les autorités. Speed ​​a également déclaré qu’il avait envisagé d’utiliser la violence pour approfondir ses convictions antisémites et a discuté de l’utilisation de la violence contre des membres de la Ligue anti-diffamation, une organisation juive de défense des droits civiques, selon les procureurs.

Le FBI a déclaré que Speed ​​​​était un sous-officier de première classe dans les réserves navales américaines et a été affecté à l’activité de terrain spatial de guerre navale au National Reconnaissance Office, une agence qui exploite des satellites espions américains utilisés par le Pentagone et les agences de renseignement.

Après l’émeute du Capitole, Speed ​​​​a acheté au moins 12 armes à feu en quelques mois et a dépensé plus de 50 000 $ chez des détaillants d’armes à feu et de pièces d’armes à feu, a déclaré un procureur dans un dossier judiciaire.

“Cette frénésie d’achat d’armes à feu est alarmante à la lumière des déclarations de Speed ​​dans lesquelles il a épousé l’usage de la violence pour faire avancer ses idéologies anti-gouvernementales et antisémites”, a écrit l’assistant du procureur américain Alexis Loeb.

The Associated Press