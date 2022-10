Un procès de 8 millions de dollars allègue des défauts dans les «maisons approuvées par Mike Holmes»

C’était un projet domiciliaire prometteur : un lotissement de maisons uniques dans le pittoresque Meaford, en Ontario, annoncé comme “Approuvé par Mike Holmes.”

Mike Holmes est un entrepreneur et une personnalité de la télévision connue pour sauver les propriétaires des travaux de construction bâclés .

En 2016, Myles Johnson et Andrea Hart de Toronto, qui cherchaient un endroit pour prendre leur retraite, ont acheté.

“Nous avons fait confiance au nom”, a déclaré Hart, 65 ans. “Une maison approuvée par Mike Holmes.”

Holmes a aidé à promouvoir le développement, TerraceWood, qui comprenait une apparition sur un panneau d’affichage à Meaford.

Mike Holmes a fait la promotion de l’ensemble domiciliaire TerraceWood dans des publicités, dont celle-ci, qui figurait sur un panneau d’affichage à Meaford, en Ontario. (Résidences de troisième ligne/Facebook)

Dans une vidéo YouTube, Holmes a fait l’éloge du constructeur du projet, Third Line Homes, affirmant qu’il construit des maisons avec “des murs résistants à la moisissure et à l’humidité” et “un engagement à bien faire les choses”.

Mais les choses ne se sont pas bien passées, selon Hart et Johnson. Le couple a déclaré qu’après l’achèvement de leur maison en 2018, ils avaient découvert qu’elle était truffée de défauts, notamment de moisissures et de problèmes structurels, auxquels, selon eux, le constructeur n’avait pas répondu de manière adéquate.

“Ça a été un cauchemar”, a déclaré Johnson, 70 ans. “[Our retirement plans] juste une sorte d’implosion et vous dites en quelque sorte: ‘Qu’est-ce qui s’est passé?’ “

Selon les allégations d’une poursuite intentée devant la Cour supérieure de l’Ontario, “le projet TerraceWood a impliqué une tempête parfaite d’erreurs et de négligence de la part de plusieurs parties” impliquées dans la création, l’inspection et/ou la promotion du développement.

CBC News a visité TerraceWood et a découvert que plusieurs des maisons répertoriées dans le procès comme présentant des défauts étaient en construction. (Marnie Luke/CBC)

La poursuite a été déposée en décembre 2021 par Tarion, une organisation de protection des consommateurs créée par le gouvernement de l’Ontario pour aider à garantir que les défauts des maisons neuves sous garantie sont réparés.

Tarion allègue que 14 maisons TerraceWood ont été construites avec de nombreuses lacunes, telles que des problèmes de moisissure dus à des fuites, des problèmes de CVC et des défauts structurels majeurs, “dont beaucoup soulèvent de graves problèmes de sécurité”.

La poursuite vise The Holmes Group [Holmes’s company]; Mary-Jo et Paul Osborn, directeurs de Third Line Homes; la municipalité de Meaford, ainsi qu’une dizaine d’acteurs impliqués dans la conception ou la construction de TerraceWood entre 2015 et 2019.

Tarion affirme que Third Line Homes n’a pas réussi à remédier aux problèmes de la maison, qui étaient sous garantie. En conséquence, a déclaré Tarion, il a payé la facture pour les réparer. Il réclame des dommages-intérêts estimés à plus de 8 millions de dollars aux défendeurs pour récupérer ses frais.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

‘Je me sens une épave’

Johnson et Hart ont déclaré qu’ils avaient dû quitter leur maison TerraceWood en janvier et emménager dans un chalet familial pour faire place à des réparations majeures, telles que le remplacement d’un système CVC défectueux et des réparations structurelles des deux côtés de la maison.

“Nous n’avons pas pris de retraite”, a déclaré Hart, debout dans leur cuisine recouverte de bâches en plastique en raison de la construction. “Je suis venu ici en bonne santé et maintenant je suis juste – je me sens une épave.”

Ce jour-là, il y avait des échafaudages et un grand trou creusé sur un côté de la maison où le couple a déclaré que des travaux de gros œuvre étaient en cours.

“Je ne sais tout simplement pas comment les choses pourraient aller si mal”, a déclaré Hart.

Johnson et Hart ont déclaré qu’ils devaient quitter leur maison de TerraceWood en janvier pour faire place à des réparations majeures, y compris des réparations structurelles. (Radio-Canada/Joe Fiorino)

Tarion allègue que la municipalité de Meaford n’a pas effectué d’inspections domiciliaires adéquates. Dans son mémoire en défense, la municipalité réfute l’allégation et affirme avoir tout fait dans les règles de l’art.

Tarion allègue également que The Holmes Group avait des “accords contractuels” avec certains propriétaires pour effectuer des inspections supplémentaires, qu’il n’a pas effectuées de manière adéquate ou pas du tout.

Selon le site Web du groupe Holmes les inspecteurs de la société Holmes inspectent “toutes les maisons approuvées par Holmes”.

Cependant, la société a déclaré à CBC News que dans le cas de TerraceWood, les inspections étaient proposées sous forme de package de mise à niveau – qu’aucun propriétaire n’a acheté.

Holmes visite TerraceWood

Tarion allègue également que The Holmes Group a présenté Third Line Homes comme un constructeur compétent auprès des propriétaires de TerraceWood.

Mais dans sa défense, The Holmes Group affirme qu’il “n’a fait aucune déclaration” à quiconque concernant le projet TerraceWood et, en fait, “n’a eu aucune implication” dans le projet.

Bien que l’entreprise n’ait peut-être pas fait de représentations, Holmes lui-même a participé à la promotion de TerraceWood, ce qui comprenait la participation à une concours de figurines à la recherche de Mike Holmes .

Holmes a également déclaré dans une publicité qu’il avait acheté l’une des maisons, qu’il a visitée et a levé le pouce.

“Il est venu pour une séance photo et a levé le pouce sur sa maison là-bas. Ensuite, cela a été vendu”, a déclaré Johnson.

Selon les registres fonciers, une société à numéro liée à Mike Holmes a vendu la maison en 2017. Il a été répertorié comme une “Holmes Approved Home”.

La maison est incluse dans le procès Tarion.

Selon les archives judiciaires, le couple qui a acheté la maison a déposé un avis d’action en justice en 2019 contre la société à numéro, Mike Holmes, Third Line Homes et plusieurs autres parties, alléguant des ruptures de contrat, de la négligence et des fausses déclarations. Aucune action en justice n’a jamais été intentée.

Les nouveaux propriétaires ont refusé de commenter.

En réponse à une enquête, The Holmes Group a référé CBC News à ses avocats. Ils ont refusé de commenter pendant que le procès Tarion est devant les tribunaux.

Qu’en est-il des maisons de troisième ligne ?

Une autre propriétaire de TerraceWood, Jacquie Charron, 61 ans, a déclaré qu’elle avait été surprise lorsqu’on lui a dit que sa maison avait besoin de réparations structurelles.

“Cela m’a juste époustouflé”, a-t-elle déclaré. “C’est en quelque sorte mes économies que j’ai investies dans cette maison.”

Les réparations ont été achevées en juin. Charron a déclaré que Tarion avait couvert les coûts.

Jacquie Charron dit que sa maison de Terrace Wood avait besoin de réparations structurelles. (Marnie Luke/CBC)

Charron a déclaré que l’approbation de Holmes était un argument de vente important. Mais elle pointe le blâme sur Mary-Jo et Paul Osborn avec Third Line Homes.

“Je n’ai aucune idée de qui est vraiment responsable, mais, pour moi, c’est à qui j’ai acheté la maison, et c’est à qui j’ai fait confiance pour me construire une bonne maison.”

Tarion affirme que les Osborn “n’ont pas pris un soin raisonnable à construire les maisons” et “n’ont pas découvert et corrigé les lacunes de la construction”.

Dans la défense qu’ils ont déposée au tribunal, les Osborn accusent Tarion.

Le couple affirme que les maisons ont été correctement construites et exemptes de défauts majeurs. Ils accusent Tarion les a exclus lors du traitement des plaintes des propriétaires concernant les défauts et a déclaré à tort que Third Line Homes “ne voulait pas/était incapable” de traiter les plaintes.

En conséquence, ont déclaré les Osborn, ils n’ont pas été en mesure d’identifier et de rectifier les plaintes légitimes, et les propriétaires ont retenu l’argent dû aux maisons de la troisième ligne, ce qui a finalement conduit à sa disparition financière.

La société est devenue insolvable en 2019.

Dans un e-mail, le porte-parole de Tarion, Andrew Donnachie, affirme que les allégations des Osborn sont “sans fondement et sans fondement”.

Alors que la bataille juridique commence, Hart et Johnson ont déclaré qu’ils attendaient toujours de savoir quand ils pourraient retourner dans leur maison. Suite à leurs problèmes à TerraceWood, Hart dit qu’elle n’est même pas sûre de vouloir revenir.

“Je voudrais m’en débarrasser, la vendre et déménager dans un meilleur endroit avec de meilleurs souvenirs”, a-t-elle déclaré.