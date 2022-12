Un procès contre un médecin qui a défié la loi sur l’avortement au Texas est rejeté

SAN ANTONIO (AP) – Les avocats d’un médecin qui a intentionnellement défié une loi sur l’avortement du Texas que les avocats ont qualifiée de «programme de chasse aux primes» ont déclaré qu’un tribunal avait rejeté un test visant à déterminer si les membres du public pouvaient poursuivre en justice les prestataires qui enfreignaient les restrictions. moins 10 000 $ de dommages et intérêts.

Le Dr Alan Braid a publié un article d’opinion dans le Washington Post l’année dernière révélant qu’il avait intentionnellement violé la loi du Texas peu de temps après son entrée en vigueur en septembre 2021. La loi interdit les avortements après environ la sixième semaine de grossesse et n’est appliquée que par le biais de poursuites intentées par les citoyens privés – bien que le Texas ait par la suite interdit complètement les avortements après la chute de Roe v. Wade.

Même si le Texas a désormais une interdiction plus large de l’avortement, le Center for Reproductive Rights, qui représente Braid, a déclaré que la décision prise jeudi par un tribunal de San Antonio est toujours importante car elle a rejeté que les personnes sans lien avec un avortement puissent intenter une action en justice. Le limogeage a été prononcé sur le banc et aucun avis écrit formel n’avait été publié vendredi matin.

“Lorsque j’ai fourni à ma patiente les soins dont elle avait besoin l’année dernière, je faisais mon devoir de médecin”, a déclaré Braid dans un communiqué. “Il est navrant que les Texans ne puissent toujours pas obtenir de soins de santé essentiels dans leur pays d’origine et que les prestataires aient peur de faire leur travail.”

Le procès intenté contre Braid après avoir annoncé qu’il avait défié la loi du Texas a été intenté par Felipe N. Gomez, de Chicago, qui a demandé au tribunal de déclarer la loi inconstitutionnelle. Il a dit qu’il ne savait pas qu’il pourrait réclamer au moins 10 000 $ de dommages et intérêts s’il gagnait son procès, et que s’il avait reçu de l’argent, il l’aurait probablement donné à un groupe de défense des droits à l’avortement ou aux patients du médecin. il a poursuivi.

Gomez a déclaré qu’il attendait de voir la décision du tribunal, mais a déjà déposé un avis d’appel.

Braid a fermé ses cliniques au Texas et en Oklahoma, où l’avortement est également interdit. Il a depuis ouvert d’autres cliniques dans l’Illinois et au Nouveau-Mexique.

The Associated Press