Un procès contre la loi des dix commandements de Louisiane oppose l’histoire à la religion

Les opposants à un nouvelle loi qui nécessite des expositions des Dix Commandements dans les salles de classe de Louisiane souligne que son langage comprend une citation attribuée à l’un des pères fondateurs de la nation qu’il n’a pas réellement prononcée.

Mais cela n’aura peut-être pas d’importance si un juge fédéral estime que le témoignage d’un expert donné lundi devant le tribunal n’est pas pertinent.

Ces commentaires sont intervenus lundi lors des débats en faveur d’un procès visant à empêcher l’entrée en vigueur de la loi le 1er janvier. Le juge de district américain John deGravelles, nommé par l’ancien président Barack Obama, a entendu un professeur qui remettait en question si les Dix Commandements étaient un document historique qui a influencé la fondation de l’Amérique, comme le prétendent les partisans de la loi.

Alors que beaucoup voient la législation uniquement pour ses dispositions obligeant les salles de classe à afficher une affiche des Dix Commandements, son autre objectif, peut-être plus important, comme en témoigne les deux premières pages de la loi en soi, est d’essayer d’établir un document officiel reliant les origines du droit américain à une doctrine chrétienne protestante. Si ses partisans réussissent, la loi de Louisiane pourrait réviser un registre historique national qui soutient depuis longtemps la séparation de l’Église et de l’État.

Le problème est qu’une partie de ce que les législateurs ont introduit dans la législation est carrément faux et basé sur un mythe, selon Steven Green, professeur de droit, d’histoire et d’études religieuses à l’Université Willamette, qui a témoigné au nom d’un groupe de parents contestant la constitutionnalité. du mandat de la Louisiane. Les parents ont intenté une action en justice avec l’aide de l’American Civil Liberties Union et d’autres groupes.

Le juge deGravelles a entendu lundi des arguments sur la question de savoir si Green devrait être autorisé à témoigner en tant que témoin expert dans l’affaire et si le tribunal devrait accorder une injonction préliminaire pour empêcher les écoles de se conformer à la nouvelle loi avant qu’une décision ne soit prise ou rejeter complètement l’affaire.

Le juge a déclaré qu’il prévoyait de statuer sur l’affaire d’ici le 15 novembre. Les dirigeants du système scolaire des cinq paroisses où résident les plaignants – East Baton Rouge, Livingston, Orleans, St. Tammany et Vernon – ont convenu de ne pas placer les Dix Affichez les commandements dans les salles de classe jusqu’à la mi-novembre et n’êtes pas légalement tenu de le faire avant le 1er janvier 2025.

Le projet de loi adopté par les législateurs plus tôt cette année contient ce qu’il prétend être une citation de James Madison, le quatrième président et l’architecte en chef de la Constitution américaine : « (nous) avons misé tout l’avenir de notre nouvelle nation… sur la capacité de chacun de nous doit se gouverner selon les principes moraux des Dix Commandements.

Green, un expert des questions liées au Premier Amendement concernant la prière à l’école, les manifestations religieuses et la séparation de l’Église et de l’État, a déclaré au tribunal que la citation ne pouvait remonter à aucun document historique primaire lié à Madison ni à aucun document de recherche évalué par des pairs émanant d’universitaires qui ont l’étudiait.

Plusieurs versions différentes de la citation existent en ligne, car les gens continuent de la modifier pour diverses raisons.

Green a ensuite écarté de nombreux autres passages du projet de loi, notant qu’aucun des documents fondateurs de l’Amérique – tels que la Constitution américaine, la Déclaration d’indépendance et la Déclaration des droits – ne fait mention des Dix Commandements. Il en va de même pour la Magna Carta, le Mayflower Compact et la Northwest Ordinance, tous référencés dans le House Bill 71.

Les dirigeants des églises calvinistes et protestantes ont publié les premiers matériels scolaires, tels que le Amorces de la Nouvelle-Angleterre et Lecteurs McGuffey, mentionnée dans la législation avant qu’un système d’éducation publique ne soit bien établi. Ces documents ne faisaient référence aux Dix Commandements que deux ou trois fois parmi des centaines de leçons et ont finalement été omis à mesure que l’éducation devenait plus laïque au fil du temps, a déclaré Green.

Il y avait de nombreuses religions et sectes religieuses différentes dans les premières colonies américaines, donc Madison et les autres fondateurs étaient très conscients que toute institution religieuse ou indication de favoritisme religieux provoquerait la discorde, a déclaré Green. Certaines des premières lois pénales du pays sont indirectement basées sur les principes des Dix Commandements et d’autres écrits philosophiques, mais les archives historiques ne montrent aucun lien direct entre une religion et la fondation de l’Amérique, a-t-il déclaré.

« L’influence est au mieux indirecte », a déclaré Green. « Nous avons beaucoup de mythes fondateurs, et celui-ci en fait partie. »

L’État, dirigé par le procureur général républicain Liz Murrill, n’a pas tenté de défendre l’exactitude historique des allégations contenues dans le projet de loi, tout en ne cédant pas non plus à la version des plaignants. Plutôt que d’essayer de réfuter le témoignage de Green, les avocats de l’État ont soutenu que l’histoire n’était pas pertinente à ce stade de l’affaire et que le tribunal ne devrait pas permettre à Green de témoigner en tant que témoin expert.

L’équipe d’avocats du procureur général a également soutenu que Green était partial parce qu’il était auparavant directeur juridique des Américains unis pour la séparation de l’Église et de l’État et de la Freedom from Religion Foundation.

En interrogeant Green en contre-interrogatoire, les avocats de l’État ont tenté à plusieurs reprises de faire valoir qu’il témoignait en tant qu’expert juridique plutôt qu’historien, mais le juge a semblé ennuyé par les avocats de l’État qui continuent de le suggérer.

« Il n’est pas qualifié en tant qu’expert juridique », a déclaré deGravelles avec insistance. « C’est ce que j’ai dit environ trois fois. »

D’autres arguments de l’équipe de Murrill pourraient s’avérer plus convaincants pour obtenir que le témoignage de Green soit rayé du dossier et obtenir le rejet de l’affaire. Ses avocats ont fait valoir que le tribunal devrait au moins voir les affiches avant de décider s’il fallait bloquer la loi.

Les avocats de l’État ont souligné qu’il n’existe aucune jurisprudence dans laquelle un tribunal aurait statué sur une manifestation religieuse « imaginaire » que personne n’a vue.

« Nous pensons que c’est prématuré », a déclaré Murrill aux journalistes après l’audience.

Les avocats des plaignants ont fait valoir que parmi leurs clients figurent des familles catholiques et juives qui ne devraient pas être obligées de consulter les écritures protestantes. La loi exige l’affichage des dix commandements trouvés dans la version King James de la Bible, qui diffère des écritures catholiques et juives. L’État n’a pas réfuté l’affirmation selon laquelle les affiches seraient des manifestations religieuses protestantes.

À un moment donné de l’audience, les avocats de l’État ont présenté un exemple d’affiche des Dix Commandements qui répondrait aux exigences minimales fixées par la loi. Lorsque le juge l’a vu, il a remarqué que la police était si petite qu’il était presque impossible de la lire depuis l’endroit où il était assis.

La loi exige que les écrans mesurent au moins 11 pouces sur 14 pouces.

