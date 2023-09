Un procès contre Amazon pour briser le monopole pourrait être la décision la plus audacieuse de Biden pour apprivoiser la technologie

Le procès serait l’une des mesures les plus agressives et les plus médiatisées dans les efforts difficiles de l’administration Biden pour apprivoiser le pouvoir des géants de la technologie. En cas de succès, cela pourrait conduire à une restructuration ordonnée par le tribunal de l’empire de 1 350 milliards de dollars et définir l’héritage de Khan, qui s’est fait connaître après avoir écrit un article en tant qu’étudiant en droit décrivant l’affaire antitrust contre Amazon.

L’un des derniers obstacles avant que la FTC ne poursuive Amazon est d’amener le plus grand nombre d’États possible à signer la plainte, ont déclaré deux des personnes, qui ont obtenu l’anonymat pour discuter d’une question confidentielle. Un grand groupe bipartisan d’États serait un signal fort de soutien à l’affaire, d’autant plus qu’aucune nomination républicaine n’a été confirmée à l’agence, ont déclaré deux des personnes. Une audience du Sénat a eu lieu plus tôt cette semaine pour déterminer les candidats à ces deux postes vacants.

La FTC a largement diffusé un projet de plainte auprès des bureaux de l’AG des États, ont déclaré deux des personnes, sans toutefois indiquer les États spécifiques.

Les négociations avec les États pourraient également entraîner un retard dans le dépôt du dossier, a déclaré l’une des sources. De plus, la possibilité imminente d’une fermeture du gouvernement pourrait retarder davantage le traitement d’une affaire si la FTC n’est pas en mesure de déposer son dossier avant la fin de la semaine.

En août, les avocats et dirigeants d’Amazon ont rencontré Khan et les deux autres commissaires démocrates lors d’une réunion. offre finale pour éviter un procès . La réunion dite des derniers rites, organisée virtuellement le 15 août, n’a pas réussi à convaincre les commissaires. Amazon a estimé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations sur les allégations de la FTC pour offrir des concessions afin d’éviter un procès, selon une autre personne connaissant le sujet.

Les porte-parole d’Amazon et de la FTC ont refusé de commenter.

Le procès de la FTC ne serait que le dernier défi auquel Amazon devra faire face. La Californie et Washington, DC, ont déjà poursuivi Amazon en justice, le cas californien étant sur le point d’être jugé et le procureur général de Washington, DC, a fait appel de la décision d’un juge de rejeter cette affaire. L’État de Washington et New York ont ​​également ouvert des enquêtes.

Le journal de Wall Street Signalé précédemment que le procès de la FTC pourrait avoir lieu en septembre après l’absence de progrès significatifs dans les négociations de règlement du mois d’août.

Les hauts responsables de l’application de la loi au sein de l’administration Biden se sont attaqués de manière agressive au pouvoir des entreprises au cours de l’année écoulée, mais le plus souvent, ils se sont retirés.

La FTC a perdu la semaine dernière son offre visant à bloquer l’achat d’Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars, ce qui est survenu quelques mois après une autre perte dans son affaire visant à bloquer l’acquisition par Meta d’une application de réalité virtuelle populaire. La FTC cherche à démanteler Meta dans une affaire distincte, et cette semaine seulement ajout de dirigeants individuels d’Amazon à un procès accusant l’entreprise de rendre inutilement difficile aux consommateurs l’annulation de leur abonnement Prime.

Les résultats de tout procès seront attendus dans des années, bien après que Khan aura quitté l’agence. Et même si l’issue du jeu n’est pas connue, la FTC cherchera probablement à démanteler l’entreprise sur la base des déclarations précédentes de Khan.