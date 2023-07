Un procès conteste les admissions héritées à Harvard, alléguant une discrimination raciale

WASHINGTON (AP) – Un groupe juridique de défense des droits civiques conteste les admissions héritées à l’Université de Harvard, affirmant que la pratique est discriminatoire à l’égard des étudiants de couleur en donnant un coup de pouce injuste aux enfants principalement blancs des anciens élèves.

C’est le dernier effort dans une poussée croissante contre les admissions héritées, la pratique consistant à donner la priorité aux admissions aux enfants des anciens élèves. La réaction contre la pratique s’est accumulée à la suite de la décision de la Cour suprême de la semaine dernière mettant fin à l’action positive dans les admissions à l’université.

Lawyers for Civil Rights, une organisation à but non lucratif basée à Boston, intente une action au nom de groupes communautaires noirs et latinos de la Nouvelle-Angleterre, alléguant que le système d’admission de Harvard viole la loi sur les droits civils.

« Pourquoi récompensons-nous les enfants pour les privilèges et les avantages accumulés par les générations précédentes ? » a déclaré Ivan Espinoza-Madrigal, directeur exécutif du groupe. « Le nom de famille de votre famille et la taille de votre compte bancaire ne sont pas une mesure du mérite et ne devraient pas avoir d’incidence sur le processus d’admission à l’université. »

Les opposants disent que la pratique n’est plus défendable sans une action positive fournissant un contrepoids. La décision du tribunal a déclaré que les collèges doivent ignorer la race des candidats, soulignent les militants, mais les écoles peuvent toujours donner un coup de pouce aux enfants des anciens élèves et des donateurs.

Le nouveau procès s’appuie sur les données de Harvard qui ont été révélées au milieu de l’affaire d’action positive qui a atterri devant la Cour suprême. Les dossiers ont révélé que 70% des candidats liés aux donateurs et hérités de Harvard sont blancs, et être un étudiant hérité rend un candidat environ six fois plus susceptible d’être admis.

Il attire l’attention sur d’autres collèges qui ont abandonné la pratique au milieu de questions sur son équité, notamment le Amherst College et l’Université Johns Hopkins.

La poursuite allègue que la préférence héritée de Harvard n’a rien à voir avec le mérite, ajoutant qu’elle enlève des places aux étudiants qualifiés de couleur. Il demande au département américain de l’éducation de déclarer la pratique illégale. Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé à Harvard.

Une campagne distincte exhorte les anciens élèves de 30 collèges prestigieux à retenir les dons jusqu’à ce que leurs écoles mettent fin aux admissions héritées. Cette initiative, dirigée par Ed Mobilizer, cible également Harvard et d’autres écoles de l’Ivy League.

Le président Joe Biden a suggéré la semaine dernière que les universités devraient repenser la pratique, affirmant que les admissions héritées « élargissent les privilèges plutôt que les opportunités ».

Plusieurs démocrates au Congrès ont exigé la fin de la politique à la lumière de la décision du tribunal, ainsi que des républicains, dont le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui se bat pour l’investiture présidentielle du GOP.

On ne sait pas exactement quelles écoles donnent un coup de pouce à l’héritage et dans quelle mesure cela aide. En Californie, où la loi de l’État oblige les écoles à divulguer la pratique, l’Université de Californie du Sud a signalé que 14% des étudiants admis l’année dernière avaient des liens familiaux avec des anciens élèves ou des donateurs. Stanford a signalé un taux similaire.

Une enquête de l’Associated Press auprès des collèges les plus sélectifs du pays l’année dernière a révélé que les étudiants hérités de la classe de première année variaient de 4% à 23%. Dans quatre écoles – Notre Dame, USC, Cornell et Dartmouth – les anciens élèves étaient plus nombreux que les élèves noirs.

Les partisans de la politique affirment qu’elle crée une communauté d’anciens élèves et encourage les dons. Une étude de 2022 sur un collège non divulgué dans le Nord-Est a révélé que les anciens étudiants étaient plus susceptibles de faire des dons, mais au détriment de la diversité – la grande majorité était blanche.

Collin Binkley, L’Associated Press