Un procès californien affirme que les géants pétroliers ont trompé le public sur le climat et cherchent des fonds pour les dégâts causés par la tempête

LOS ANGELES (AP) — L’État de Californie a intenté une action en justice contre certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde, affirmant qu’elles avaient trompé le public sur les risques liés aux combustibles fossiles, désormais imputés aux tempêtes et aux incendies de forêt liés au changement climatique qui ont causé des milliards de dollars. en dégâts, ont annoncé samedi des responsables.

Le procès civil intenté devant la Cour supérieure de l’État de San Francisco vise également la création d’un fonds – financé par les entreprises – pour financer les efforts de reconstruction suite aux tempêtes et incendies dévastateurs. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom a déclaré dans un communiqué que les sociétés citées dans le procès – Exxon Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips et BP – devraient être tenues pour responsables.

« Depuis plus de 50 ans, les grandes sociétés pétrolières nous mentent, dissimulant le fait qu’elles savent depuis longtemps à quel point les combustibles fossiles qu’elles produisent sont dangereux pour notre planète », a déclaré Newsom. « Les contribuables californiens ne devraient pas avoir à payer la facture de milliards de dollars de dommages – incendies de forêt détruisant des communautés entières, fumées toxiques obstruant notre air, vagues de chaleur mortelles, sécheresses record desséchant nos puits. »

L’American Petroleum Institute, un groupe industriel également cité dans le procès, a déclaré que la politique climatique devrait être débattue au Congrès et non devant les tribunaux.

« Cette campagne continue et coordonnée visant à mener des poursuites politisées et sans fondement contre une industrie américaine fondamentale et ses travailleurs n’est rien de plus qu’une distraction des conversations nationales importantes et un énorme gaspillage des ressources des contribuables californiens », a déclaré le vice-président de l’institut, Ryan Meyers, dans un communiqué. .

Cela a été repris dans une déclaration de Shell, qui a déclaré que la salle d’audience n’était pas le lieu approprié pour lutter contre le réchauffement climatique.

« La lutte contre le changement climatique nécessite une approche collaborative à l’échelle de la société », a déclaré le géant de l’énergie. « Nous convenons qu’une action est nécessaire dès maintenant pour lutter contre le changement climatique, et nous soutenons pleinement la nécessité pour la société de passer à un avenir à plus faibles émissions de carbone. »

L’action en justice de la Californie s’ajoute aux poursuites similaires intentées par les États et les municipalités ces dernières années.

« La poursuite intentée par la Californie s’ajoute à l’élan croissant visant à tenir les grandes sociétés pétrolières responsables de leurs décennies de tromperie et à garantir l’accès à la justice aux personnes et aux communautés qui souffrent de conditions météorologiques extrêmes liées aux combustibles fossiles et de catastrophes à évolution lente telles que l’élévation du niveau de la mer », a déclaré Kathy Mulvey de l’association. » a déclaré l’Union of Concerned Scientists dans un e-mail.

La plainte de 135 pages affirme que les entreprises savaient depuis au moins les années 1960 que la combustion de combustibles fossiles réchaufferait la planète et modifierait le climat, mais elles ont minimisé la menace imminente dans leurs déclarations publiques et marketing.

Les scientifiques des entreprises savaient dès les années 1950 que les impacts climatiques seraient catastrophiques et que les communautés et les gouvernements ne disposaient que d’un laps de temps restreint pour réagir.

Au lieu de cela, selon le procès, les entreprises ont lancé une campagne de désinformation commençant au moins dès les années 1970 pour discréditer un consensus scientifique croissant sur le changement climatique et contesté les risques liés au changement climatique.

Le procureur général de l’État, Rob Bonta, a déclaré dans un communiqué que les entreprises « nous ont nourris de mensonges et de contrevérités pour accroître leurs bénéfices record au détriment de notre environnement. Trop c’est trop. »

Les allégations dans le procès incluent des reproches aux entreprises pour avoir créé ou contribué au changement climatique en Californie, de fausses publicités, des dommages aux ressources naturelles et des pratiques commerciales illégales pour tromper le public sur le changement climatique.

Richard Wiles, président du Center for Climate Integrity, a déclaré dans un communiqué que « la décision de la Californie de poursuivre les grandes sociétés pétrolières en justice est un moment décisif dans la lutte juridique en pleine expansion visant à tenir les principaux pollueurs responsables de décennies de mensonges climatiques. … Les Californiens vivent dans une urgence climatique provoquée par l’industrie des combustibles fossiles, et maintenant l’État prend des mesures décisives pour faire payer ces pollueurs.

La Californie, fortement démocrate, est le berceau du mouvement environnemental moderne, et l’administration Newsom fait pression pour développer l’énergie solaire et d’autres énergies propres alors que l’État vise à réduire les émissions de 40 % en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2030. Bien que l’État soit considéré comme un leader en face au changement climatique, Newsom ne s’est pas toujours aligné sur l’aile de la défense de l’environnement.

Il y a eu des tensions sur la mise à jour du système vieillissant d’approvisionnement en eau de l’État, des affrontements sur les nouveaux permis pour les puits de pétrole et de gaz et sur ce qu’il faut faire de l’eau des rivières gonflées par de puissantes tempêtes, les militants étant alarmés par le fait que détourner trop d’eau serait une condamnation à mort pour le saumon. et d’autres espèces de poissons menacées.

Newsom était autrefois l’un des principaux défenseurs de la fermeture de la centrale nucléaire de Diablo Canyon – la dernière de l’État – mais a changé de cap l’année dernière et a contribué à ouvrir la voie à une durée d’exploitation potentiellement plus longue au-delà de ce qui était une fermeture prévue d’ici 2025, ce qui a suscité des critiques de la part des dirigeants. groupes environnementaux qui ont demandé sa fermeture.

___

L’écrivain d’Associated Press, Adam Beam, à Sacramento, a contribué.

Michael R. Blood, Associated Press