Un procès allègue un complot visant à présenter un faux candidat afin que le candidat nommé par DeSantis puisse remporter les élections

ORLANDO, Floride — Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et d’autres responsables du GOP étaient derrière un complot visant à éliminer la concurrence pour son candidat et à garder un ancien procureur d’État démocrate qui était le gouverneur républicain. avait été démis de ses fonctions l’année dernière de reconquérir son poste de procureur en chef du centre de la Floride, selon une plainte déposée cette semaine.

La plainte a été déposée mardi par Thomas Feiter, un candidat républicain pour le district du procureur de l’État couvrant la métropole d’Orlando qui a perdu la primaire du GOP face à Seth Hyman.

Plus tôt ce mois-ci, Hyman s’est retiré de la course aux élections générales où il faisait face à Andrew Bain, nommé par DeSantis, qui se présente sans affiliation à un parti, et à la démocrate Monique Worrell, que Bain a remplacée après que DeSantis l’ait suspendue dans ce que ses adversaires considéré comme une démarche politique.

Après s’être retiré de la course ce mois-ci, Hyman a soutenu Bain. Aucun républicain n’a été désigné par le GOP de l’État pour prendre la place de Hyman sur le bulletin de vote des élections générales de novembre.

Selon la plainte, les responsables républicains ont soutenu la candidature fictive d’Hyman en sachant qu’il se retirerait de la course après avoir remporté la primaire.

Les responsables « avaient l’intention, par leur conspiration et leur mauvaise conduite, d’influencer directement nos résultats électoraux afin d’atteindre le résultat souhaité et de maintenir leur candidat précédemment désigné (Andrew Bain) en fonction », indique le procès.

La plainte fait état de fraudes électorales, de violations du code électoral de Floride et d’influences frauduleuses sur le vote. Elle demande que les résultats des primaires du parti républicain soient déclarés invalides pour cause de corruption, de mauvaise conduite et de fraude.

Dans un courriel envoyé vendredi, Hyman a qualifié le procès de « complètement frivole et d’abus du système judiciaire ». Un porte-parole de la campagne de Bain n’a pas répondu à un courriel envoyé vendredi, et aucune réponse n’a été reçue à un courriel envoyé au bureau du gouverneur.

DeSantis a affirmé que Worrell n’avait pas poursuivi les crimes commis par des mineurs et n’avait pas demandé de peines minimales obligatoires pour les crimes liés aux armes à feu, mettant ainsi le public en danger dans son district du centre de la Floride.

Worrell a déclaré sa suspension d’août 2023 était motivée politiquement car cela a eu lieu pendant que DeSantis se présentait à l’investiture présidentielle du parti républicain. Elle a fait valoir que la constitution de l’État autorise uniquement la suspension d’un élu pour faute grave et qu’elle faisait simplement son travail comme elle l’entendait.

DeSantis l’année dernière aussi a démis de ses fonctions le procureur d’État Andrew Warrenun démocrate élu deux fois à Tampa, au sujet de la promesse faite par Warren de ne pas porter d’accusations criminelles contre les demandeurs ou les prestataires d’avortement ou de traitements de transition de genre. DeSantis était également en désaccord avec sa politique de ne pas porter d’accusations pour certains délits mineurs.