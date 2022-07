Un procès allègue qu’un policier du Texas a paralysé un homme en prison

BEAUMONT, Texas (AP) – Un homme a intenté une action en justice jeudi accusant un policier du Texas d’avoir utilisé une force excessive tout en le retenant en prison et de lui avoir infligé des blessures qui l’ont laissé paralysé de la poitrine vers le bas.

Le procès au nom de Christopher Shaw demande des dommages-intérêts non spécifiés à l’officier de police de Beaumont James Thomas Gillen, à la ville, au bureau du shérif du comté de Jefferson et à l’entrepreneur médical de la prison.

Le procès est centré sur les événements de l’arrestation de Shaw le 12 juin 2020 pour délit d’intoxication publique.

Selon le procès, après un voyage dans un hôpital local pour exclure d’autres raisons de l’élocution de Shaw, Gillen l’a emmené à l’établissement correctionnel du comté de Jefferson. À un moment donné, lorsque Shaw a refusé de se conformer aux ordres, les geôliers l’ont retenu contre un mur. Gillen a attrapé Shaw, l’a projeté dans les airs et l’a frappé la tête la première sur le sol en béton, le laissant paralysé.

Un examen à l’hôpital a montré que Shaw avait subi plusieurs fractures de la colonne vertébrale qui l’ont laissé paralysé de la poitrine aux pieds, selon le procès.

“M. La vie de Shaw a été grandement touchée de la pire des manières », a déclaré son avocat, Harry Daniels d’Atlanta. “Il était autrefois un jeune homme valide avant d’être agressé. Il ne peut plus se tenir debout ni marcher. Il est prisonnier de son propre corps. Il passe la majorité de sa journée au lit car il n’a pas les ressources nécessaires pour embaucher un soignant à temps plein.

“De plus, il ne peut pas se permettre la thérapie physique et le traitement dont il a besoin et qui pourraient lui donner une chance de se rétablir complètement”, a déclaré Daniels.

Une porte-parole des Combined Law Enforcement Associations of Texas, qui fournit une représentation légale aux forces de l’ordre, a refusé de commenter le procès. La ville de Beaumont n’a pas immédiatement répondu à un message sollicitant des commentaires.

The Associated Press