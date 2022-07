Un procès allègue que manger des quilles pose un risque pour la sécurité

20 juillet 2022 – Après une pause dans le débat de longue date sur la préférence de couleur pour les bonbons Skittles, un nouveau conflit a éclaté sur la sécurité de l’aliment de base fruité des distributeurs automatiques.

Un procès californien affirme que l’un des bonbons multicolores préférés du pays est “dangereux pour les consommateurs”, citant “des niveaux élevés de dioxyde de titane (TiO2)”, un cancérogène possible communément appelé additif alimentaire E171. Le produit chimique est souvent utilisé dans les produits alimentaires et les écrans solaires comme rehausseur de couleur et filtre UV.

Mars Inc. engagé Il y a 6 ans, pour retirer l’activateur de ses produits, une décision qui, selon le procès, était trompeuse et infructueuse.

“Nous sommes ravis de voir que Mars Inc. a franchi une étape positive vers l’élimination des nanomatériaux toxiques et inutiles”, a déclaré Jaydee Hanson, analyste principal des politiques au Center for Food Safety, a dit à l’époque. “Nous exhortons l’entreprise à accélérer l’élimination de ces additifs, en particulier compte tenu des graves problèmes de santé associés au dioxyde de titane et à d’autres nanoparticules.”

La FDA autorise l’utilisation de TiO2 tant que les niveaux ne dépassent pas 1% du poids de l’aliment, selon règlements fédéraux.