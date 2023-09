Un procès allègue que Google Maps a ordonné à un homme de quitter un pont

La famille d’un homme de Caroline du Nord a intenté une action en justice contre Google mardi, affirmant que l’entreprise était grossièrement responsable. négligent en permettant ses cartes demande de diriger l’homme à conduire sur un pont effondré où il plongé jusqu’à sa mort. Philip Paxson, 47 ans, père de deux enfants, rentrait chez lui en voiture après le neuvième anniversaire de sa fille le 30 septembre 2022, lorsque Google Maps lui aurait suggéré de conduire son véhicule. Jeep Gladiator à travers un pont qui s’est effondré en 2013.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

« Il suivait son GPS qui le conduisait sur une route bétonnée jusqu’à un pont qui se jetait dans une rivière », a déclaré la belle-mère de Paxson. a écrit sur Facebook à l’époque. Elle a poursuivi : « Le pont avait été détruit il y a 9 ans et n’avait jamais été réparé », ajoutant que le pont ne comportait pas non plus « de barrières ou de panneaux d’avertissement pour empêcher la mort d’un homme de 47 ans, père de deux filles ».

La poursuite, déposée au nom de la veuve de Paxson, Alicia, affirme que « les instructions de Google Maps étaient erronées ». [her husband] jusqu’à sa mort » et s’est produit peu de temps après que la famille a déménagé de Floride à Hickory, en Caroline du Nord, a déclaré Saltz Mongeluzzi Bendesky, le cabinet d’avocats représentant la famille, dans un communiqué. communiqué de presse.

Les policiers de l’État qui sont intervenus sur les lieux et ont découvert le corps de Paxson à Snow Creek ont ​​déclaré dans le dossier qu’il n’y avait aucune barrière ni aucun panneau routier avertissant de l’effondrement du pont. Actualités ABC signalé. Ils ont rapporté que Paxson avait quitté le bord non gardé du pont, s’écrasant à environ 20 pieds plus bas.

« Nos filles demandent comment et pourquoi leur papa est mort, et je n’arrive pas à trouver les mots qu’elles peuvent comprendre car, en tant qu’adulte, je n’arrive toujours pas à comprendre comment les responsables des directions GPS et du pont ont pu agir de la sorte. peu de respect pour la vie humaine », a déclaré son épouse, Alicia Paxson, dans le communiqué de presse.

La plainte fait valoir que Google n’a pas fourni de mises à jour opportunes de Maps, ce qui aurait entraîné la mort de Paxson.

« Nous avons les plus profondes sympathies pour la famille Paxson », a déclaré José Castañeda, porte-parole de Google dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Gizmodo. « Notre objectif est de fournir des informations d’itinéraire précises dans Maps et nous examinons actuellement ce procès », a-t-il ajouté.

Le procès nomme également deux autres accusés Tarde, LLC, James Tarlton et Hinckley Gauvain, LLC qui ont été identifiés comme les propriétaires du pont effondré négligé.

« Pendant des années avant cette tragédie, les habitants de Hickory ont demandé que la route soit réparée ou correctement barricadée avant que quelqu’un ne soit blessé ou tué », a déclaré l’avocat Robert Zimmerman dans le communiqué de presse. « Leurs demandes sont restées sans réponse. Nous avons découvert que Google Maps a dirigé des automobilistes comme M. Paxson vers cette route effondrée pendant des années, malgré les plaintes du public exigeant que Google corrige sa carte et ses directions pour marquer la route comme FERMÉE.

Il a ajouté : « Alicia, la veuve de Philip, est catégorique : nous faisons tout notre possible pour obtenir justice et garantir que quelque chose comme ce tragique cauchemar ne puisse arriver à une autre famille. »

Les avocats d’Alicia Paxson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.