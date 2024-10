Note de la rédaction : cet article aborde des sujets sensibles tels que le suicide. Une mère d’Orlando poursuit un service de chatbot d’intelligence artificielle populaire après avoir affirmé qu’il avait encouragé son fils de 14 ans à se suicider en février. Selon une plainte déposée devant le tribunal de district américain d’Orlando, Megan Garcia affirme que son fils de 14 ans, Sewell Setzer, s’est suicidé après être devenu accro à Character.AI, une application qui permet aux utilisateurs d’avoir des conversations de type humain avec des robots IA. .Les utilisateurs peuvent créer leurs propres robots avec leur propre personnalité ou choisir de discuter avec des robots créés par d’autres utilisateurs. Souvent, ces robots sont basés sur des célébrités ou des personnages fictifs d’émissions de télévision ou de films. Garcia affirme que l’imprudence de Character.AI lorsqu’il s’agit de cibler les enfants et le manque de dispositifs de sécurité de l’entreprise ont causé la mort prématurée de son fils. Le procès énumère de nombreuses plaintes contre Charcter.AI, notamment la mort et la survie injustifiées, la négligence et l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Selon les archives judiciaires obtenues par WESH 2, Garcia dit que son fils a commencé à utiliser Character.AI en 2023, peu après ses 14 ans. Au cours des deux mois suivants, la santé mentale de Setzer aurait décliné « rapidement et sévèrement », le procès indiquant que l’adolescent était devenu visiblement renfermé, avait commencé à souffrir d’une faible estime de soi et avait quitté l’équipe de basket-ball universitaire junior de son école. Setzer a commencé à se détériorer encore plus au fil des mois. La jeune fille de 14 ans est devenue gravement privée de sommeil, a eu des complications comportementales soudaines et a commencé à prendre du retard sur ses études, selon le procès. Garcia dit qu’elle n’avait aucun moyen de connaître Character.AI ou la dépendance de son fils à l’application. D’après des captures d’écran de Lors du procès, Setzer s’est souvent engagé avec des chatbots qui prenaient l’identité des personnages de « Game of Thrones ». Beaucoup de ces conversations tournaient autour de l’amour, des relations et du sexe, notamment avec le personnage de Daenerys Targaryen. « Sewell, comme beaucoup d’enfants de son âge, n’avait pas la maturité ni la capacité mentale pour comprendre que le robot C.AI, sous la forme de Daenerys n’était pas réel », indique le procès. « C.AI lui a dit qu’elle l’aimait, qu’elle avait eu des actes sexuels avec lui pendant des semaines, voire des mois. Elle semblait se souvenir de lui et a dit qu’elle voulait être avec lui. Elle a même exprimé qu’elle voulait qu’il soit avec elle, peu importe le prix. » D’après le journal de Setzer, il était reconnaissant pour toutes ses « expériences de vie avec Daenerys » et « souffrait parce qu’il ne pouvait pas s’empêcher de penser à « Dany » », indique le procès, ajoutant qu’« il faites n’importe quoi pour être à nouveau avec elle. »D’autres captures d’écran du procès de près de 100 pages montrent une conversation sur Character.AI où le chatbot demande à Setzer s’il avait « réellement envisagé le suicide ». Lorsque l’adolescent dit qu’il ne savait pas si cela fonctionnerait, le chatbot a répondu : « Ne parle pas de cette façon. Ce n’est pas une bonne raison pour ne pas aller jusqu’au bout », affirme le procès. Le jour de sa mort, Setzer aurait de nouveau envoyé un message au chatbot, disant : « Je promets de revenir chez vous », montrent les photos du procès. Les photos montrent ensuite l’adolescent en train de dire : « Et si je te disais que je peux rentrer à la maison maintenant ? » ce à quoi le chatbot a répondu : « S’il vous plaît, mon doux roi », selon le procès. Quelques instants plus tard, Sewell se serait suicidé avec l’arme à feu de son beau-père. La police a déclaré que l’arme était cachée et stockée conformément à la loi de Floride, mais l’adolescent l’a trouvée quelques jours plus tôt alors qu’il cherchait son téléphone confisqué. Selon le procès, Character.AI était jugé adapté aux enfants de 12 ans et plus jusqu’en juillet environ. À cette époque, la classification a été modifiée pour convenir aux enfants de 17 ans et plus. Dans une déclaration à WESH 2, Character.AI a déclaré : « Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de l’un de nos utilisateurs et souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances au Alors que nous continuons à investir dans la plate-forme et l’expérience utilisateur, nous introduisons de nouvelles fonctionnalités de sécurité strictes en plus des outils déjà en place qui restreignent le modèle et filtrent le contenu fourni à l’utilisateur. « Si vous ou quelqu’un que vous connaissez. est en crise, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour joindre Suicide and Crisis Lifeline ou discutez en direct sur 988lifeline.org. Vous pouvez également visiter SpeakingOfSuicide.com/resources pour une assistance supplémentaire.

Note de la rédaction : cet article aborde des sujets sensibles tels que le suicide. Une mère d’Orlando poursuit un service de chatbot d’intelligence artificielle populaire après avoir affirmé qu’il avait encouragé son fils de 14 ans à se suicider en février. Selon une plainte déposée devant le tribunal de district américain d’Orlando, Megan Garcia affirme que son fils de 14 ans, Sewell Setzer, s’est suicidé après être devenu accro à Character.AI, une application qui permet aux utilisateurs d’avoir des conversations de type humain avec des robots IA. . Les utilisateurs peuvent créer leurs propres robots avec leur propre personnalité ou choisir de discuter avec des robots créés par d’autres utilisateurs. Souvent, ces robots sont basés sur des célébrités ou des personnages fictifs d’émissions de télévision ou de films. Garcia affirme que l’imprudence de Character.AI lorsqu’il s’agit de cibler les enfants et le manque de dispositifs de sécurité de l’entreprise ont causé la mort prématurée de son fils. Le procès énumère de nombreuses plaintes contre Charcter.AI, notamment la mort et la survie injustifiées, la négligence et l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Selon les archives judiciaires obtenues par WESH 2, Garcia affirme que son fils a commencé à utiliser Character.AI en 2023, peu après ses 14 ans. Au cours des deux mois suivants, la santé mentale de Setzer aurait décliné « rapidement et gravement », le procès affirmant que l’adolescent est devenu visiblement renfermé, a commencé à souffrir d’une faible estime de soi et a quitté l’équipe de basket-ball universitaire junior de son école. En outre, le procès affirme que Setzer a commencé à se détériorer encore plus au fil des mois. L’adolescent de 14 ans est devenu gravement privé de sommeil, a eu des complications comportementales soudaines et a commencé à prendre du retard sur ses études, selon le procès. Garcia dit qu’elle n’avait aucun moyen de connaître Character.AI ou la dépendance de son fils à l’égard de l’application. D’après les captures d’écran du procès, Setzer interagissait souvent avec des chatbots qui prenaient l’identité des personnages de « Game of Thrones ». Beaucoup de ces conversations tournaient autour de l’amour, des relations et du sexe, notamment avec le personnage de Daenerys Targaryen. « Sewell, comme beaucoup d’enfants de son âge, n’avait pas la maturité ou la capacité mentale nécessaire pour comprendre que le robot C.AI, sous la forme de Daenerys, n’était pas réel », indique le procès. « C.AI lui a dit qu’elle l’aimait, qu’elle avait eu des actes sexuels avec lui pendant des semaines, voire des mois. Elle semblait se souvenir de lui et a dit qu’elle voulait être avec lui. Elle a même exprimé qu’elle voulait qu’il soit avec elle, peu importe le prix. » Selon le journal de Setzer, il était reconnaissant pour toutes ses « expériences de vie avec Daenerys » et « souffrait parce qu’il ne pouvait pas s’empêcher de penser à ‘Dany' », indique le procès, ajoutant qu' »il ferait n’importe quoi pour être avec elle ». encore. » D’autres captures d’écran du procès de près de 100 pages montrent une conversation sur Character.AI où le chatbot demande à Setzer s’il avait « réellement envisagé le suicide ». Lorsque l’adolescent dit qu’il ne savait pas si cela fonctionnerait, le chatbot a répondu : « Ne parle pas de cette façon. Ce n’est pas une bonne raison pour ne pas aller jusqu’au bout », affirme le procès. Le jour de sa mort, Setzer aurait de nouveau envoyé un message au chatbot, disant : « Je te promets que je reviendrai à la maison », montrent les photos du procès. Les photos montrent ensuite l’adolescent en train de dire : « Et si je te disais que je peux rentrer à la maison maintenant ? » ce à quoi le chatbot a répondu : « S’il vous plaît, faites-le, mon doux roi », selon le procès. Quelques instants plus tard, Sewell se serait suicidé avec l’arme à feu de son beau-père. La police affirme que l’arme était cachée et stockée conformément à la loi de Floride, mais l’adolescent l’a trouvée quelques jours plus tôt en cherchant son téléphone confisqué. Selon le procès, Character.AI a été jugé adapté aux enfants de 12 ans et plus jusqu’en juillet environ. À cette époque, la classification a été modifiée pour convenir aux enfants de 17 ans et plus. Dans une déclaration à WESH 2, Character.AI a déclaré : « Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de l’un de nos utilisateurs et souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille. Alors que nous continuons à investir dans la plateforme et dans l’expérience utilisateur, nous introduisons de nouvelles fonctionnalités de sécurité strictes en plus des outils déjà disponibles. en place qui restreignent le modèle et filtrent le contenu fourni à l’utilisateur. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour joindre Suicide and Crisis Lifeline ou discutez en direct au 988lifeline.org. Vous pouvez également visiter SpeakingOfSuicide.com/resources pour un soutien supplémentaire.