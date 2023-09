Un procès accuse Twitter d’avoir aidé l’Arabie saoudite à poursuivre des dissidents en ligne

Un procès accuse la société anciennement connue sous le nom de Twitter (maintenant renommé X par Elon Musk) pour avoir aidé le gouvernement saoudien à espionner et à violer les droits humains des dissidents politiques saoudiens. La plainte, initialement déposée auprès du tribunal de district américain de Californie du Nord en mai dernier, a été révisée la semaine dernière avec de nouvelles allégations contre le géant de la technologie.

M. Tweet échappe au Super Bowl Tweet

Le procès a été initialement intenté par Areej al-Sadhan, la sœur d’un ancien travailleur humanitaire saoudien, Abdulrahman al-Sadhan, qui a été « disparu » de force par le gouvernement saoudien et condamné plus tard à 20 ans de prison sur la seule base de tweets qu’il a publiés selon lesquels étaient critiques envers le gouvernement. Al-Sadhan relie l’expérience de son frère à un schéma présumé plus large dans lequel la plateforme technologique partageait une quantité importante de données d’utilisateurs avec les Saoudiens, tout en faisant peu pour empêcher certains agents du gouvernement saoudien au sein de l’entreprise d’abuser de l’accès aux données des utilisateurs. Dans le procès, al-Sadhan résume ainsi son calvaire :

« Twitter a donné les informations d’identification de mon frère au gouvernement saoudien, ce qui viole de manière flagrante ses termes et conditions », affirme al-Sadhan dans le procès. « En conséquence, l’Arabie saoudite a kidnappé, torturé, emprisonné et – au terme d’un procès simulé – a condamné mon frère à 20 ans de prison, simplement pour avoir critiqué la répression saoudienne sur son compte Twitter. Le gouvernement saoudien lui a depuis refusé tout contact avec sa famille ou l’accès à son avocat. Je ne sais pas s’il est vivant. Après avoir commencé à dénoncer la répression saoudienne, ma vie est devenue un enfer.

Pour al-Sadhan, ce n’est pas seulement la monarchie arriérée du Moyen-Orient qui est responsable de cette erreur judiciaire ; c’est aussi la plateforme au centre du scandale.

Les enchevêtrements de Twitter avec le Royaume

Selon le procès, Twitter a passé des années à fermer les yeux sur les activités effrayantes du gouvernement saoudien dans le but de protéger ses relations commerciales avec la puissante monarchie. La poursuite vise notamment la période pré-Musk sur Twitter, lorsque Jack Dorsey dirigeait encore les choses. Le Gardien, qui initialement signalé sur le procès mis à jour, résume les changements comme suit :

Les avocats d’Al-Sadhan ont mis à jour leur plainte la semaine dernière pour inclure de nouvelles allégations sur la manière dont Twitter, sous la direction du directeur général de l’époque, Jack Dorseya délibérément ignoré ou était au courant de la campagne menée par le gouvernement saoudien pour dénicher les critiques, mais – en raison de considérations financières et d’efforts pour maintenir des liens étroits avec le gouvernement saoudien, l’un des principaux investisseurs de l’entreprise – a fourni une assistance au royaume.

Gizmodo a contacté la nouvelle société de Jack Dorsey, Block, pour commenter le litige. Sous Musk, Twitter ne répond pas aux demandes des médias, nous ne pouvions donc pas demander de commentaires à la plateforme technologique.

Le procès al-Sadhan met notamment en lumière un Scandale d’espionnage saoudien lié à Twitter depuis plusieurs années. Cette affaire concernait Ahmad Abouammo, un ancien responsable de Twitter qui a finalement été reconnu coupable d’espionnage pour le compte de l’Arabie saoudite et d’avoir aidé à dénicher des dissidents politiques qui exprimaient des critiques à l’égard du Royaume via la plateforme. Abouammo aurait recherché et envoyé les données des utilisateurs de Twitter aux responsables saoudiens. Il a été reconnu coupable par un jury l’année dernière pour des accusations liées au scandale.

Le procès accuse Twitter non seulement d’avoir été « suffisamment informé » des menaces internes comme celle posée par Abouammo, mais également d’ignorer « tous ces signaux d’alarme » et même d’être « conscient de la campagne malveillante » au sein de l’entreprise mais de ne pas faire grand-chose pour l’arrêter. il. La poursuite allègue également que, à certains moments, Twitter a partagé « beaucoup plus » d’informations sur ses utilisateurs avec l’Arabie saoudite qu’avec d’autres pays. Des agents du gouvernement saoudien auraient abusé des EDR.demandes de données d’urgence– pour obtenir des informations sur les utilisateurs à un rythme effrayant.

Twitter est accusé depuis des années d’avoir des liens problématiques avec l’Arabie saoudite. L’un des plus gros investisseurs dans X est un prince saoudien, Alwaleed bin Talal, qui a acheté une participation massive dans le site de microblogging il y a des années par l’intermédiaire de l’Arabie Saoudite. Société Holding du Royaume. En octobre dernier, cette participation était rapporté comme valant près de 2 milliards de dollars. En raison des liens financiers de la plateforme avec le Royaume, les pratiques problématiques en matière de données sont particulièrement préoccupantes.

Condamné à mort… à cause de tweets

Al-Sadhan n’est pas le seul citoyen saoudien à souffrir de persécutions apparentes en raison de ses activités sur Twitter. En effet, la mise à jour du procès al-Sadhan est intervenue quelques jours seulement après que Human Rights Watch signalé qu’un tribunal du gouvernement saoudien avait condamné à mort l’un des citoyens du pays sur la seule base des « tweets, retweets et activités YouTube » de l’homme. L’homme en question, un ancien professeur d’école nommé Muhammad al-Ghamdi, a été accusé d’avoir violé les lois « antiterroristes », notamment de « décrire le roi ou le prince héritier d’une manière qui porte atteinte à la religion ou à la justice », de « soutenir une idéologie terroriste ». « , ainsi que la conduite de « communications avec une entité terroriste ». En raison de son activité en ligne, al-Ghamdi a été arrêté, placé à l’isolement et finalement condamné à mort par le tribunal pénal spécialisé du pays.