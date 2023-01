Un procès accuse Trump d’être responsable de la mort des émeutes du Capitole

Alors que Brian Sicknick est décédé de causes naturelles après les troubles, sa compagne tient l’ex-président pour responsable

L’ancien président américain Donald Trump a été poursuivi pour la mort injustifiée de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick, décédé d’un accident vasculaire cérébral un jour après que les partisans de Trump ont manifesté au Capitole américain le 6 janvier 2021.

Sicknick est décédé un jour après l’émeute, que les démocrates et les médias libéraux ont qualifiée de “insurrection.” Bien qu’il ait été assailli de spray anti-ours pendant l’émeute, le médecin légiste de Washington Francisco J. Diaz n’a trouvé aucune preuve qu’il ait subi une réaction allergique au spray ou qu’il ait été blessé au Capitole, et sa mort un jour plus tard était le résultat de causes naturelles. .

Cependant, un procès intenté jeudi par la partenaire de Sicknick, Sandra Garza, blâme Trump – ainsi que deux hommes déjà condamnés pour avoir utilisé le spray anti-ours – pour Sicknick’s “mort injustifiée.”

“Avant de diriger la foule vers le Capitole américain, l’accusé Trump leur a ordonné de” se battre comme un enfer “et a déclaré que” vous êtes autorisé à suivre des règles très différentes “et” vous devez faire preuve de force “” allègue la plainte. “L’accusé Trump voulait que ces mots soient pris au pied de la lettre.”

“La violence qui a suivi et les blessures causées par la violence, y compris les blessures subies par l’officier Sicknick et sa mort éventuelle, étaient des conséquences raisonnables et prévisibles des paroles et de la conduite de l’accusé Trump”, le document continue.

Garza réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts à Trump et 10 millions de dollars à chacun des deux hommes qui ont transporté et utilisé le spray anti-ours.

Bien que Diaz ait déjà déclaré que Sicknick n’avait subi aucune blessure ce jour-là, il a déclaré plus tard au Washington Post que l’émeute “joué un rôle dans son état.” Le procès de Garza cite cette déclaration comme preuve de la culpabilité de Trump.

Trump a nié à plusieurs reprises avoir encouragé la violence le jour de la manifestation. Dans un discours devant la Maison Blanche avant que ses partisans ne descendent au Capitole, il les a exhortés à manifester “Paisiblement et patriotiquement”, et dans ses deux derniers tweets ce jour-là, il leur a dit de “Soutenez notre police du Capitole et nos forces de l’ordre”, et à “restez tranquille.”

Réagissant à l’annonce du procès, un porte-parole de l’ancien président a déclaré que “Le président Trump est à l’abri des attaques frivoles et continuera à se concentrer pleinement sur sa mission de rendre l’Amérique encore plus grande.”

Quatre personnes – toutes des partisans de Trump – sont décédées au Capitole le 6 janvier 2021. Deux sont décédées de causes naturelles et une d’une surdose accidentelle, tandis que le vétéran de l’armée de l’air Ashli ​​Babbitt a été abattu par un officier de police du Capitole près de l’entrée de la chambre de la Chambre.