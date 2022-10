Un procès a mis à nu le fonctionnement interne de l’Église de Scientologie, dont les membres comprennent la royauté hollywoodienne

Le bâtiment de l’Église de Scientologie sur Sunset Boulevard à Los Angeles. (Ted Soqui/Corbis via Getty Images)

Un juge américain présidant le procès de Danny Masterson a tenté d’empêcher la Scientologie d’entrer dans la salle d’audience.

Mais des témoins clés ont déjà ouvert la boîte de Pandore, soulignant ce qui fait vibrer l’église.

Les femmes ont témoigné que l’église avait dissimulé leurs viols et protégé Masterson, un membre à vie.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Comme son le procès pour viol criminel a débuté à Los Angeles la semaine dernière, Les avocats de l’acteur de “That 70’s Show” Danny Masterson ont supposé que l’Église de Scientologie serait l’éléphant dans la pièce tout au long de la procédure.

Masterson est un scientologue de deuxième génération et les trois accusateurs de viol sont tous d’anciens membres de l’église. Au dixième jour du procès, les témoins parlaient de l’église chaque jour. La présence de l’église n’était pas seulement un éléphant métaphorique dans la pièce – il a éclipsé des éléments du procès et s’est répercuté au-delà de la salle d’audience.

Bien que l’Église de Scientologie ne soit pas en procès avec Masterson, les facettes de son fonctionnement sont tissées à travers les témoignages, inextricables de la les allégations des témoins de viol ont détaillé. Le procès démystifie l’organisation religieuse, en particulier son allure de célébrité et sa hiérarchie, d’une manière que de nombreux observateurs n’ont jamais vue auparavant.

“Ce procès est l’un des plus grands moments de l’histoire de la Scientologie”, a déclaré à Insider Tony Ortega, un journaliste qui suit la Scientologie depuis les années 1990 et a révélé l’histoire de Masterson en 2016 pour son média The Underground Bunker.

Masterson et son équipe juridique ont nié les allégations, les qualifiant de “scandaleuses” et il a plaidé non coupable des accusations criminelles. Dans une déclaration à Insider, un porte-parole de l’église a contesté le témoignage fait au tribunal par les témoins. Elle a ajouté que l’église exige que ses membres “respectent toutes les lois du pays” et que l’église coopère avec les forces de l’ordre.

Les premiers jours de témoignages ont déjà introduit un vaste lexique de termes spécifiques à l’église, offrant aux jurés une fenêtre sur le langage compliqué qui sévit au sein de l’organisation inquiétante. Voici ce que le procès a révélé sur l’Église de Scientologie, selon les témoignages et l’observation des experts du procès.

Une peur des représailles des anciens membres

L’une des accusatrices de Masterson, identifiée comme Jane Doe 1, après avoir raconté avec émotion les multiples cas où elle a allégué que Masterson l’avait violée, a reconnu que quelque 20 ans après les incidents, elle sentait toujours la main invisible de la Scientologie.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait toujours des représailles de la part de la Scientologie pour avoir parlé avec les autorités, elle a répondu sèchement, sans perdre un instant, “la moitié de cette salle d’audience”, en déduisant que l’organisation était pleine à craquer.

Et mardi, une autre accusatrice, identifiée comme Jane Doe 3, a eu une crise de panique en parlant de la façon dont les responsables de l’église l’ont gazée et l’ont punie pour avoir tenté de signaler un viol en interne. Les émotions de Jane Doe 3 étaient si viscérales que la juge Charlaine Olmedo lui a offert une chance de sortir de la salle d’audience pour se ressaisir.

“Je ne veux pas y aller”, a déclaré Jane Doe 3, ajoutant plus tard qu’elle craignait des représailles de l’église à ce moment précis.

Le facteur célébrité reste à venir

Plus tard dans l’affaire, l’éminente ancienne scientologue et chanteuse américaine Lisa Marie Presley pourrait témoigner, marquant l’une des premières fois où elle a parlé publiquement de l’Église depuis sa sortie en 2012.

L’accusation a prévu de l’appeler, car elle et Jane Doe 1 se connaissaient, et elle a été l’une des premières personnes à qui Jane Doe 1 a affirmé s’être confiée au sujet de l’agression sexuelle de Masterson.

Mais les célébrités sont un élément crucial du fonctionnement de la Scientologie, a déclaré Chris Shelton, ancien membre de la Scientologie et militant anti-sectes.

Shelton, qui a travaillé pour la Scientologie dans les années 2000 et a depuis mené des recherches universitaires sur l’église, a déclaré que le nombre de membres de l’organisation diminuait depuis des années. L’institution, cependant, ne publie pas de numéros d’adhésion transparents.

Le penchant de la Scientologie pour les personnes célèbres remonte au fondateur L. Ron Hubbard, lui-même, qui a longtemps souligné l’importance de membres influents capables d’évangéliser efficacement.

En échange de leur influence, les célébrités sont servies et choyées, selon Shelton : “Elles font l’expérience d’un niveau différent de Scientologie”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’église a déclaré que les affirmations selon lesquelles les célébrités bénéficient d’un traitement spécial sont fausses.

En privé, il est possible que Masterson ait de gros problèmes avec l’église pour avoir exposé la Scientologie à un tel spectacle, a déclaré Shelton. Mais publiquement, l’organisation a dépeint les accusateurs de Masterson comme des menteurs vindicatifs et des preuves d’une prétendue persécution contre l’église.

“Si vous gagnez de l’argent et que vous êtes fidèle, ils feront n’importe quoi pour vous”, a déclaré Shelton.

La hiérarchie sociale ancrée dans la Scientologie

Dans leurs témoignages jusqu’à présent, les accusateurs ont affirmé que, grâce à leurs interactions avec les responsables de l’Église, ils avaient été découragés de signaler leurs allégations contre Masterson aux autorités et que la “bonne réputation” de Masterson au sein de l’Église avait conduit les responsables à le protéger et à s’en prendre à eux.

Mardi, Jane Doe 3 a témoigné qu’elle avait reçu l’ordre des responsables de l’Église de ne pas utiliser le mot “viol” et qu’elle “l’avait retenu”, ce qui signifie qu’elle avait fait quelque chose dans cette vie ou dans une vie passée pour mériter l’agression présumée. Plus tard, elle a témoigné qu’on lui avait dit que si elle ne disait pas non, elle ne serait pas violée et que fournir des relations sexuelles à Masterson faisait partie de son «échange» et de son «chapeau», ou de son travail.

Les deux femmes ont témoigné qu’elles avaient finalement signé différents accords juridiques avec Masterson – présidés par des responsables de l’église et des avocats – après avoir pris des mesures pour signaler son inconduite.

Jane Doe 1 la semaine dernière a déclaré que l’Église lui avait donné une NDA et un accord de règlement à signer en 2004 – la même année où elle a contacté le LAPD – qu’elle a témoigné avoir signé et reçu 400 000 $ pour. Cette semaine, Jane Doe 3 a affirmé qu’elle était menacée d’ex-communication si elle ne signait pas un accord de 2002 rédigé par un aumônier de l’Église, qui comprenait une clause lui interdisant de poursuivre Masterson.

Les deux femmes ont déclaré à la salle d’audience qu’elles avaient fait confiance au système judiciaire de l’Église lorsqu’elles avaient initialement tenté de faire valoir leurs droits.

Ces fonctions et règles font des responsables de l’église des “maîtres du contrôle coercitif”, a déclaré Shelton.

“Je doute que le jury ait même une idée des niveaux de contrôle qu’il exerce sur les membres par le biais de l’éthique”, a-t-il déclaré.

Les trois accusateurs ont une poursuite civile en cours déposée en 2019 qui répertorie la Scientologie comme défendeur, alléguant que l’Église les a harcelés et traqués depuis que la police de Los Angeles a commencé à enquêter sur Masterson en 2016. Les comptes rendus de la poursuite civile a conduit à trois accusations criminelles de viol forcé déposées par le bureau du procureur du comté de Los Angeles en 2020.

L’Église a qualifié les allégations de la poursuite civile de “fictions évidentes, cyniques et intéressées”.

Traduire le lexique de la Scientologie sur le stand

Jane Doe 1 et Jane Doe 3 ont témoigné que les aumôniers et les “responsables de l’éthique” de Scientologie se sont retournés contre eux pour avoir partagé des informations sur Masterson et ont allégué que les proches associés de Masterson avaient écrit des “rapports de connaissances” comme des sortes de déclarations de témoins niant les récits des femmes. La menace ultime proférée par l’Église, ont déclaré les femmes, était qu’on leur avait dit qu’elles seraient déclarées “personne répressive” pour avoir signalé les viols aux autorités.

L’Église de Scientologie a répondu que ce processus est “extrêmement rare et entraîne l’expulsion de la religion de Scientologie”.

“Cela peut se faire par des actes criminels déjà reconnus par la société comme illégaux ou par la commission d’actes considérés comme des actes répressifs dans les codes de justice de Scientologie. – qui comprend l’acte répressif de renoncer publiquement à la foi », a déclaré un porte-parole à Insider. « Lorsqu’une personne a été expulsée de la religion, cette personne perd à la fois sa communion avec l’Église ainsi qu’avec les autres scientologues. La condition dure jusqu’à ce qu’ils aient été restaurés en règle.”

C’est ce qui est arrivé à Shelton en 2013 lorsqu’il a finalement quitté l’église après plus de 30 ans.

“Quand je suis sorti pour la première fois, je n’avais pas pour objectif de m’exprimer ou de m’exprimer”, a-t-il déclaré à Insider. “Mais ils m’ont pris toute ma vie.”

Jane Doe 3 a fait écho à l’expérience de Shelton devant le tribunal mardi, expliquant pourquoi elle s’est abstenue de parler aux autorités pendant des années: “J’ai peur de ne pas y avoir survécu”, a-t-elle déclaré.