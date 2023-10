NOUVELLE-ORLÉANS — L’élément chauffant retiré du chauffe-eau de Monique Plaisance en septembre se désintégrait, était strié de rouille et recouvert d’une croûte sèche. Elle a imputé la corrosion à l’eau provenant de la source d’eau potable de longue date de la région : le fleuve Mississippi.

C’était une histoire similaire non loin de là au Black Velvet Oyster Bar and Grill.

«Nous vidons le chauffe-eau tous les quelques jours pour en extraire la majeure partie, ou une bonne partie, du sel», a déclaré le propriétaire Byron Marinovich. “La machine à glace est éteinte depuis la troisième semaine d’avril.”

La maison de Plaisance et le restaurant de Marinovich se trouvent dans la communauté Buras de la paroisse rurale de Plaquemines, à environ 60 miles (environ 96 kilomètres) au sud-est de la Nouvelle-Orléans et 20 à 30 miles (32 à 48 kilomètres) en amont de l’endroit où le Mississippi se jette dans le golfe du Mexique. Comme à la Nouvelle-Orléans, l’eau potable de la paroisse est puisée dans la rivière.

Mais cette année, le golfe a reculé. Un coin d’eau salée s’est glissé au fond de la rivière à partir du printemps.

Début octobre, les prises d’eau de villes comme Boothville, Port Sulphur et Pointe à la Hache avaient été inondées.

Les responsables de Plaquemines énumèrent diverses mesures visant à fournir de l’eau potable aux habitants de la partie sud-est de la paroisse, qui s’avance dans le golfe. Parmi les solutions figurent des camions remplis d’eau potable en bouteille et des barges remplies d’eau douce pour diluer l’eau salée avant qu’elle ne soit acheminée vers les captages.

Les avis interdisant de boire l’eau du robinet ont été levés le 18 octobre.

Plaisance et Marinovich font partie des résidents qui pensent que les mesures correctives ont commencé trop tard. Ils reprochent aux autorités paroissiales de n’avoir rien fait jusqu’à ce que l’eau commence à constituer une menace pour des zones plus peuplées, notamment la ville de Belle Chasse, qui se trouve à l’extrémité nord de la paroisse et abrite plus de 10 000 personnes, soit environ la moitié de la population de la paroisse majoritairement rurale. .

« Nous travaillons là-dessus depuis le 19 juin », a déclaré le président de la paroisse, Keith Hinkley, lors d’un entretien téléphonique. « Nous n’avons pas drogué nos pieds. Nous avons agi aussi vite que possible pour mettre en œuvre ces projets. Nous avons pris la décision de remettre en service une station d’épuration et une usine de distribution d’eau qui étaient en panne depuis deux ans. Nous l’avons remis en état de pouvoir commencer à produire de l’eau dans un délai de six à huit semaines.

Les autorités citent plusieurs facteurs pour expliquer l’intrusion d’eau salée. Le plus important cette année a été une sécheresse dans le Midwest, qui a entraîné une diminution du débit d’eau dans le Mississippi et dans les rivières qui l’alimentent.

À Vicksburg, dans le Mississippi, au nord de la Nouvelle-Orléans, la rivière a coulé à un rythme environ 50 % plus lent et à une hauteur d’environ 95 % inférieure à la normale entre fin septembre et début octobre entre 2013 et 2022, selon l’analyse des données américaines. Commission géologique.

Certaines parties du Kansas, du Nebraska, du Missouri, de l’Iowa, du Minnesota et du Wisconsin – qui font toutes partie du vaste bassin du fleuve Mississippi, qui touche 31 États – connaissent des conditions de sécheresse extrêmes. Les quantités de précipitations sont en baisse dans le bassin versant de la rivière Ohio, qui contribue à la moitié du débit du Mississippi atteignant la Nouvelle-Orléans.

Un autre facteur est le dragage, selon Stephen Murphy, professeur adjoint à l’École de santé publique et de médecine tropicale de l’Université de Tulane et directeur du programme de gestion des catastrophes de l’université. Le cours inférieur du Mississippi est fréquemment dragué par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine pour faire place à d’énormes cargos desservant des ports vitaux pour la Louisiane et l’économie nationale.

Le débit fluvial plus bas et plus lent et le chenal profond et large ont ouvert la voie à l’eau du golfe qui s’est propagée vers l’intérieur des terres.

Plus tôt cet automne, les projections selon lesquelles l’eau salée atteindrait la région de la Nouvelle-Orléans d’ici la fin octobre ont incité les habitants à s’approvisionner en eau en bouteille tandis que les autorités publiques entreprenaient des préparatifs d’urgence comme si un ouragan approchait lentement.

Dans la paroisse de Jefferson, près de la Nouvelle-Orléans, les autorités ont commencé à installer des conduites flexibles ressemblant à des lances d’incendie géantes dans le but d’acheminer l’eau plus en amont du Mississippi afin de diluer l’eau salée.

Les responsables de la Nouvelle-Orléans travaillaient également sur un plan visant à construire un pipeline d’urgence. L’espoir était qu’une grande partie du coût prévu, qui s’élève à 250 millions de dollars, serait couverte par le gouvernement fédéral dans le cadre d’une déclaration d’urgence présidentielle publiée en septembre.

Les projections mises à jour ont nié la nécessité de cette mesure. Les prévisions fluviales plus favorables sont le résultat de divers facteurs, notamment la construction par le Corps de ce qui équivaut à un barrage sous-marin à Plaquemines pour empêcher la progression de l’eau salée. Les pluies récentes dans l’ouest de la Louisiane ont également joué un rôle.

Même si la menace qui pèse sur la région de la Nouvelle-Orléans a diminué, les dirigeants locaux affirment qu’il s’agit d’un signal d’alarme.

“Si c’est ce à quoi nous allons être confrontés tous les deux ans, nous voulons certainement investir dans la manière de résoudre ce problème”, a déclaré la présidente de la paroisse de Jefferson, Cynthia Lee Sheng.

C’est la cinquième année que le Corps construit une structure sous-marine pour ralentir l’écoulement de l’eau salée. Mais c’est la première fois que la construction de seuils est utilisée depuis des années consécutives. Avant l’année dernière, d’autres avaient été construits en 1988, 1999 et 2012.

La montée des eaux laisse présager davantage de problèmes. Le niveau de la mer autour de la Nouvelle-Orléans augmente à un rythme pouvant atteindre 9 millimètres (0,35 pouce) par an, soit trois pieds (environ 1 mètre) chaque siècle, bien plus élevé que la moyenne mondiale et le taux le plus élevé mesuré aux États-Unis. , selon les experts du Centre des produits et services océanographiques opérationnels de la NOAA.

« Ce qui m’inquiète, c’est que nous continuons à connaître ces faibles débits de rivière et que cela se reproduise année après année. Et à un moment donné, je crains que ce coin d’eau salée ne remonte plus en amont et que nous nous retrouvions alors dans la même situation en amont que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans la ville », a déclaré Murphy, le professeur adjoint.

Dans la région de la Nouvelle-Orléans, des canalisations permanentes pour puiser l’eau en amont ont été discutées. Mais Murphy ne pense pas que les pipelines soient la solution.

Les systèmes de filtration par osmose inverse à grande échelle pourraient être la solution, a déclaré Murphy. Il a cité Tampa Bay, en Floride, comme exemple d’endroit où le dessalement est utilisé pour l’eau potable et a déclaré que les communautés de la côte du Golfe devraient collaborer pour trouver des moyens de protéger les systèmes d’eau.

Il est peut-être également temps d’organiser des réunions régionales pour discuter de la menace, a déclaré Murphy.

« Peut-être devrions-nous tous commencer à collaborer, un peu comme nous le faisons pour les conférences sur les ouragans », a-t-il déclaré. « Peut-être devrions-nous parler de conférences sur le changement climatique. »

___

Smith a rapporté de la Nouvelle-Orléans et de Buras, en Louisiane. Les journalistes d’Associated Press Mary Katherine Wildeman à Hartford, Connecticut, et Camille Fassett, à Seattle ont contribué à ce rapport.

Kevin Mcgill et Stephen Smith, Associated Press