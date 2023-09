Un problème mécanique de l’avion Delta force le détournement vers l’île de l’Atlantique, les passagers ont attendu 12 heures pour un nouvel avion

Un problème mécanique sur un vol de Delta Air Lines a forcé un déroutement vers une île de l’océan Atlantique, où les passagers ont attendu environ 12 heures avant l’arrivée d’un nouvel avion.

Un porte-parole de Delta Air Lines a déclaré à Fox News Digital que le vol du 8 septembre de l’aéroport international de Kotoka à Accra, au Ghana, à destination de New York, avait été détourné vers l’aéroport de Lajes sur l’île de Terceira aux Açores en raison d’un « problème mécanique avec un système d’oxygène de secours ». «

Les données de FlightAware indiquent que l’avion a atterri samedi à l’aéroport de Lajes vers 5 h 48, heure locale, et a décollé à 19 h 17. 215 clients et 6 membres d’équipage étaient à bord du Boeing 767-300ER.

« L’équipage est descendu à une altitude inférieure par prudence pendant le déroutement et l’avion a atterri en toute sécurité. Un autre avion a été dépêché depuis Lisbonne pour aider nos clients à atteindre plus rapidement leurs destinations finales pendant que l’avion d’origine était réparé par les techniciens de maintenance. Nous nous excusons auprès de nos clients pour le retard de leurs voyages », a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a déclaré que l’avion avait été contraint d’atterrir sur l’île des Açores car il s’agissait de l’aérodrome le plus proche lorsque le problème mécanique a été découvert. L’aéroport de Lajes n’est pas présent par Delta Air Lines et les employés de l’aéroport ont été invités à aider les passagers, a indiqué le porte-parole.

Au total, le porte-parole de Delta a déclaré que l’avion était resté au sol à l’aéroport de Lajes pendant environ 12 heures avant qu’un autre avion et son équipage en provenance de Lisbonne, au Portugal, puissent récupérer les passagers et poursuivre le vol.

Le porte-parole a déclaré qu’un certain nombre de problèmes combinés avaient joué un rôle dans la période de 12 heures pendant laquelle Delta travaillait pour amener l’avion vers l’île de Terceira.

La passagère Nana Asante-Smith a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait été emmenée dans une section cloisonnée de l’aéroport parce que les passagers munis d’un passeport ghanéen ne satisfaisaient pas aux exigences de visa pour entrer dans le pays.

Elle a déclaré que la communication avec la compagnie aérienne était irrégulière et que de nombreux passagers n’avaient pas eu de nouvelles de Delta pendant un certain temps.

Le porte-parole de Delta a déclaré que cela était dû au manque d’employés au sol de la compagnie aérienne à l’aéroport, ajoutant que l’équipage du premier vol avait dû quitter l’aéroport et se rendre dans un hôtel voisin en raison de la réglementation fédérale dictant le nombre d’heures qu’une personne peut travailler. l’horloge. Le porte-parole a également déclaré qu’un certain nombre de commentaires « très malheureux » avaient été faits par les employés de l’aéroport aux clients, ce que les employés de Delta n’auraient pas fait.

« Après un certain temps et des plaintes, un petit café dans le coin a ouvert ses portes et les gens ont pu acheter de la nourriture s’ils avaient une carte de crédit. Peu de temps après, après avoir mendié et supplié, nous avons reçu des sacs en papier contenant des sandwichs au jambon (que beaucoup ne pouvaient pas manger en raison des restrictions alimentaires associées au porc), aux boîtes de jus et aux biscuits/crackers », a déclaré Asante-Smith à propos de son expérience à l’aéroport sur Facebook.

Asante-Smith a déclaré que les employés de l’aéroport avaient un « mépris » pour ce que vivaient les passagers et continuaient à les « infantiliser ».

« Notre affirmation est qu’en tant que clients dûment payants de Delta Airlines, nous méritons plus en termes de transparence, de communication et de soins que ce que nous avons reçu. C’est l’essentiel. C’est l’essentiel. Nous méritons plus. Nous méritons mieux », a-t-elle déclaré. dit.

Elle a déclaré que lorsque les passagers arrivaient à l’aéroport international John F. Kennedy, le nombre d’hôtels remboursables était limité en raison de la tenue de l’US Open, ce qui obligeait certaines personnes à dormir par terre.

Asante-Smith a déclaré que la compagnie aérienne avait promis de rembourser son billet pour le vol, mais ne l’avait pas encore fait. Delta Air Lines a déclaré à Fox News Digital que chaque passager recevrait un remboursement et un crédit de vol supplémentaire.

Fox News Digital a contacté l’aéroport de Lajes pour commentaires.