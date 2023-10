Un problème mécanique a provoqué le crash d’un hydravion à Washington qui a fait 10 morts, selon le NTSB

SEATTLE — Les enquêteurs américains ont confirmé qu’un problème mécanique était à l’origine du crash de l’hydravion qui a tué 10 personnes au large d’une île de l’État de Washington l’année dernière.

Le National Transportation Safety Board, qui a enquêté sur l’accident du 4 septembre 2022, a déclaré jeudi qu’un seul composant d’un système de commande de vol critique était tombé en panne, provoquant une descente irrécupérable et presque verticale dans la baie Mutiny de Puget Sound, près de l’île Whidbey.

Environ 85 % de l’avion a été récupéré du fond de l’océan plusieurs semaines après l’accident.

Les enquêteurs du NTSB examinant l’épave ont découvert qu’un composant appelé actionneur, qui déplace la queue horizontale de l’avion et contrôle le tangage de l’avion, s’était déconnecté. Cet échec aurait rendu impossible au pilote de contrôler l’avion.

Les preuves ont montré que la panne s’est produite avant l’accident et non à cause de celui-ci, ont conclu les enquêteurs.

L’avion était un turbopropulseur de Havilland Canada DHC-3 Otter exploité par Friday Harbor Seaplanes, basé à Renton. Il se dirigeait vers Renton, dans la banlieue de Seattle, depuis Friday Harbor, une destination touristique populaire des îles San Juan, lorsqu’il est brusquement tombé dans Mutiny Bay et a coulé. Le pilote et les neuf passagers sont morts.

Des témoins ont déclaré, et des vidéos ont montré, que l’avion était à plat avant de monter légèrement puis de retomber, a indiqué le NTSB.

« L’accident de Mutiny Bay est un rappel incroyablement douloureux qu’un seul point de défaillance peut conduire à une catastrophe dans notre ciel », a déclaré la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, dans un communiqué de presse.

Quelques semaines après l’accident, le NTSB a déclaré que la cause semble être l’actionneur déconnecté et a recommandé que tous les exploitants d’avions DHC-3 inspectent immédiatement cette partie du système de commande de vol. Début novembre, la FAA a publié une directive d’urgence à l’intention des opérateurs rendant obligatoires les inspections, selon le Seattle Times. signalé.

Le NTSB, dans son rapport final, recommande que la Federal Aviation Administration et Transports Canada exigent que les exploitants de ces avions installent un dispositif de verrouillage secondaire, afin que « ce genre de tragédie ne se reproduise plus », a déclaré Homendy.

Friday Harbor Seaplanes n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires jeudi.

Parmi les personnes décédées dans l’accident figurent le pilote Jason Winters, Sandy Williams de Spokane, Washington ; Ross Mickel, sa femme enceinte Lauren Hilty et leur enfant Remy Mickel, de Medina, Washington ; Joanne Mera de San Diego ; Patricia Hicks de Spokane, Washington ; Rebecca et Luke Ludwig, d’Excelsior, Minnesota ; et Gabrielle Hanna de Seattle.

Des poursuites ont été intentées devant la Cour supérieure du comté de King par les membres des familles des victimes contre l’opérateur d’affrètement de l’avion, Friday Harbor Seaplanes ; ainsi que le fabricant du DHC-3 Otter, de Havilland Aircraft of Canada ; et le titulaire du certificat de l’avion, Viking Air, se disant responsables de ces décès.

Nate Bingham, qui représente les familles Ludwig, a déclaré que l’avion s’était écrasé à cause d’une « conception désuète avec un seul point de défaillance ».

Les entreprises n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les poursuites. Northwest Seaplanes a déclaré l’année dernière qu’elle avait le cœur brisé par l’accident et qu’elle travaillait avec la FAA, le NTSB et la Garde côtière.